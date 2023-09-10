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مساند تحذر المواطنين من عمليات الاحتيال بهذه الطريقة

مساند العمالة المنزلية
منصة مساند
أ أ
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حذرت منصة "مساند" المختصة بخدمات العمالة المنزلية في المملكة، المواطنين من الإعلانات التي تستهدف الاحتيال عليهم.
وقالت "مساند" عبر حسابها في منصة "إكس": "احذر من الإعلانات التي تقدم لك خدمة نقل العمالة خارج منصة مساند واحرص على أن تتم عملية دفع أي مستحقات مالية متعلقة بالخدمة عبر منصة مساند فقط".اضافة اعلان


ومنصة مساند أحد مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.


ماذا تقدم المنصة؟


رحلة الاستقدام الموحدة.
بخطوات بسيطة تبدأ من اختيار مهنة العمالة وجنسيهم حتى وصولهم إلى المملكة.


خدمة معروفة

استقدم عاملة منزلية من الفلبين، سريلانكا أو كينيا محددة من قبلكم، بتكلفة منخفضة، وتوفر الوقت المستغرق في عملية الاستقدام والبحث عن عاملة.
إصدار تأشيرات المزارعين والصيادين والرعاة.
خدمة تتيح لأصحاب النشاطات التالية: المزارعين، الصيادين، الرعاة، النحالين والإسطبلات إصدار التأشيرات لاستقدام العمالة من ضمن المهن المتاحة.


التأشيرات البديلة (التعويضية)

إصدار تأشيرة بديلة بدون رسوم حكومية في حال الخروج النهائي للعمالة خلال 90 يومًا من تاريخ وصولهم للمملكة.


التأشيرات لذوي الإعاقة

تمكين ذوي الإعاقة المسجلين في نظام الرعاية الاجتماعية من طلب تأشيرة العمالة المنزلية المسجلة.
نقل خدمات العمالة المنزلية
أتمتة ومتابعة وتحسين نقل خدمات العمالة المنزلية عبر تطبيقات تقنية مبتكرة وخدمات إلكترونية تستهدف مكاتب الاستقدام والعملاء.


نظام الشكاوى الإلكتروني

تتيح المنصة رفع الشكاوى أو الملاحظات بشكل إلكتروني دون الحاجة لزيارة الفروع أو قنوات التواصل الخاصة بوزارة الموارد البشرية، وذلك لحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.

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