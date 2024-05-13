الإثنين، 05 ذو القعدة 1445 ، 13 مايو 2024

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تنبيه من الزكاة والضريبة: تجاهل هذا البريد الإلكتروني ولا تتعامل معه إطلاقًا

هيئة الزكاة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
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طالبت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بعدم الالتفات إلى المراسلات مجهولة المصدر، مع ضرورة أخذ الحيطة والحذر لتجنب السقوط في فخ المحتالين. اضافة اعلان
جاء ذلك ردًا على محاولات لاختراق الحسابات البنكية لأحد الأشخاص عن طريق بريد إلكتروني باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

بريد إلكتروني وهمي

وقالت الهيئة عبير حسابها في منصة "إكس": "نود التوضيح لك، البريد الإلكتروني غير تابع للهيئة، ونأمل منك تجاهل البريد الإلكتروني المُرسل".
وأضافت: "ونود التنبيه على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الحسابات التي تدّعي التواصل باسم الهيئة، وعدم دفع المبالغ والسداد إلا بعد التأكد من حسابك بموقعنا الإلكتروني، وتطبيق ZATCA".
وبينت الهيئة أنها "لا تقوم بطلب الدخول على روابط في رسائلها، كما أن الهيئة لا تطلب معلومات البطاقات المصرفية لغرض السداد إلا من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وتطبيق ZATCA فقط".

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