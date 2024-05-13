تنبيه من الزكاة والضريبة: تجاهل هذا البريد الإلكتروني ولا تتعامل معه إطلاقًا

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طالبت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بعدم الالتفات إلى المراسلات مجهولة المصدر، مع ضرورة أخذ الحيطة والحذر لتجنب السقوط في فخ المحتالين.

جاء ذلك ردًا على محاولات لاختراق الحسابات البنكية لأحد الأشخاص عن طريق بريد إلكتروني باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.





بريد إلكتروني وهمي



وعليكم السلام

عزيزي بدر، نود التوضيح لك، البريد الإلكتروني غير تابع للهيئة، و نأمل منك تجاهل البريد الالكتروني المُرسل، ونود التنبيه على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الحسابات التي تدّعي التواصل باسم الهيئة، وعدم دفع المبالغ والسداد إلا بعد التأكد من حسابك بموقعنا الإلكتروني، — اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) May 12, 2024

وقالت الهيئة عبير حسابها في منصة "إكس": "نود التوضيح لك، البريد الإلكتروني غير تابع للهيئة، ونأمل منك تجاهل البريد الإلكتروني المُرسل".وأضافت: "ونود التنبيه على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الحسابات التي تدّعي التواصل باسم الهيئة، وعدم دفع المبالغ والسداد إلا بعد التأكد من حسابك بموقعنا الإلكتروني، وتطبيق ZATCA".وبينت الهيئة أنها "لا تقوم بطلب الدخول على روابط في رسائلها، كما أن الهيئة لا تطلب معلومات البطاقات المصرفية لغرض السداد إلا من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وتطبيق ZATCA فقط".