عاجل.. بشرى سارة.. أرامكو تفتح التوظيف المباشر في كافة التخصصات للعام 2024

أ أ

أعلنت شركة أرامكو، عن استمرار التقديم العام على وظائفها الشاغرة للعام 2024م من خلال تسجيل طلب التوظيف المباشر في نظام التوظيف الجديد.

ويأتي ذلك عبر مسارين "أحدهما للمرشحين حديثي التخرج والآخر للمرشحين ذوي الخبرة" على النحو التالي:





أرامكو تفتح التوظيف المباشر في كافة التخصصات للعام 2024م

أولاً - المرشحون حديثو التخرج

"لحملة البكالوريوس بدون خبرة أو بخبرة لا تزيد عن ثلاث سنوات":





المجالات المطلوبة لحديثي التخرج



الشروط لحديثي التخرج



- الهندسة "هندسة البترول، الهندسة الكيميائية، الميكانيكية، الكهربائية، المدنية، الصناعية، الهندسة البحرية، هندسة الطيران والسلامة وهندسة الحماية من الحريق".- الحاسب وتقنية المعلومات "هندسة الحاسب، هندسة البرمجيات هندسة الشبكات علوم الحاسب، تقنية المعلومات، أمن المعلومات".- العلوم "الجيوفيزياء، الجيولوجيا، الهندسة المعمارية، الكيمياء، الفيزياء، النانوتكنولوجي، علوم البحار، علوم الطاقة، العلوم البيئية، الرياضيات والإحصاء".- الأعمال التجارية "نظم معلومات إدارية، إدارة أعمال، مالية، محاسبة، تسويق، إدارة سلسلة الإمداد، إدارة مشاريع، موارد بشرية، اقتصاد".- الفنون "تصميم داخلي، تصميم جرافيكي، علاقات عامة، اتصالات، وسائط متعددة، إعلام، تعليم، أدب إنجليزي، لغة عربية، علوم سياسية، علوم مكتبات".- القانون "القانون، القانون الدولي، قانون الشركات، القانون السياسي، العدالة الجنائية، علم الإجرام، القانون الإسلامي والدراسات".- أخرى "التقديم العام - للتخصصات الغير مذكورة أعلاه".1 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.2 - حاصل على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات أعلاه أو ما يعادلهم "بدون خبرة أو بخبرة لا تزيد عن 3 سنوات".3 - معدل تراكمي لا يقل عن "2 من 4" أو "3 من 5" أو ما يعادلهم لتخصصات "الهندسة، تقنية المعلومات، العلوم".4 - معدل تراكمي لا يقل عن "2,5 من 4" أو "3.5 من 5" أو ما يعادلهم لتخصصات "العلوم الإدارية، الفنون والآداب، القانون".5 - للوظائف الهندسية يجب التسجيل رسمياً لدى الهيئة السعودية للمهندسين والحصول على اعتماد مهني وإرفاق ما يثبت في طلب التقديم.6 - اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية والفحص الطبي.





ثانيًا - المرشحون ذوو الخبرة

"لحملة البكالوريوس أو الدبلوم أو الثانوية الذين تزيد مدة خبرتهم عن ثلاث سنوات".





المجالات المطلوبة لذوي الخبرة



ثالثًا - طريقة التقديم

