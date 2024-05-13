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سارع بالتقديم.. مؤسسة البريد تطرح وظائف للخريجين للعمل في الرياض

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مؤسسة البريد
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أعلنت مؤسسة البريد "سبل" عن توفر 20 وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس كحد أدنى للعمل بمقره بمدينة الرياض، حسب المسميات والشروط التالية:اضافة اعلان

مؤسسة البريد تطرح وظائف للخريجين في الرياض

- مدير المنتج
 - مدقق تشغيلي
- مدير الشراكات
- مدير المحاسبة
- مدير التسليم الفني
- محلل منع الخسائر
- قائد الرقابة المالية
- أخصائي تسعير أول
- مدير قسم العمليات
- مدير عام الخدمات الفنية
- مدير تنفيذ استمرارية الأعمال
- مدير إدارة العمليات التجارية
- محلل مراجعة الأداء والتحسينات
- مدير أدارة البيانات وذكاء الأعمال
- مدير مراقبة الائتمان والتحصيل.

الشروط العامة

1 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة
2 - إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
3 - توفر المهارات والخبرات في نفس مجال عمل الوظيفة.

 المزايا

 - رواتب تنافسية.
- تدريب داخلي وخارجي.
- تأمين طبي يشمل العائلة "الزوجة والأبناء" يغطي جميع المستشفيات والمراكز المعروفة بالمملكة.
- مكافأة سنوية في أول شهر رمضان المبارك من كل عام مقدارها "راتب شهرين" وفق تنظيم المؤسسة.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن البريد

 ومؤسسة البريد هي الجهة المسؤولة عن الخدمات البريدية والبريد الرسمي في المملكة.

تأسست عام 1901م وتعد من أقدم مؤسسات الدولة على الإطلاق، وتعتبر حاليًا من الجهات الأكثر تنظيمًا وتطورًا في القطاع الحكومي.

واستحدثت العديد من الخدمات الإلكترونية مثل العنوان البريدي "خدمة واصل"، وخدمات العنوان الدولي "واصل العالمي"، وخدمات النظم الجغرافية للعناوين البريدية.

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