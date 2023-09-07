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الهيئة العامة للنقل تعلن عن 22 وظيفة في عدة تخصصات

الهيئة العامة للنقل
الهيئة العامة للنقل
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أعلنت الهيئة العامة للنقل عن فتح باب التوظيف لشغل (22) وظيفة في مختلف المجالات (تشمل وظائف لا تتطلب خبرة) حسب المسميات والشروط التالية:

مسميات الوظائف الشاغرة:اضافة اعلان


- أخصائي بنية مؤسسية
- محلل سياسات
- أخصائي سياسات
- أخصائي تخطيط استراتيجية قطاع
- مسؤول أول شؤون البحارة
- مسؤول أول حقوق وامتيازات
- أخصائي توطين وتنمية قدرات
- محلل تطوير الأعمال
- محلل تنظيم منافسة
- مسؤول حقوق وامتيازات
- مهندس معايير
- مدير مشروع أول
- كبير مهندسين معايير
- مشرف تحقيق حوادث
- أخصائي حوكمة وامتثال
- مسؤول أول عقود
- أخصائي تحليل أعمال
- محلل أول أعمال
- مسؤول عقود
- محلل أول تقنيات التكامل
- محلل مالي وميزانية
- أخصائي المعلومات الاستباقية السيبرانية

التخصصات المطلوبة:


- التخصصات الإدارية
- التخصصات القانونية والتشريعية
- التخصصات المالية
- التخصصات التقنية
- التخصصات الهندسية
- تخصصات البحث والتطوير

الشروط العامة:


- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على المؤهلات المطلوبة المحدد لكل وظيفة.

طريقة التقديم:


يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1445/2/22هـ من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا

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