السبت، 18 جمادى الأولى 1445 ، 02 ديسمبر 2023

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"المرور": 6 خطوات لتجنب الحوادث أثناء هطول الأمطار

الامطار - المرور
المرور
أ أ
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قالت إدارة المرور إن نسبة الخطورة ترتفع عند القيادة تحت الأجواء الماطِرة، مشددة على ضرورة اتباع إجراءات السلامة بهدف الحافظ على الأرواح.

وكشفت إدارة المرور عن عدة خطوات للحفاظ على الأمن والسلامة وهي كالتالي:اضافة اعلان

1 - حدد طريقك 

اختر أقصر وأسلم طريق لوجهتك قبل الانطلاق.

2- أشعل مصابيحك


في حال انعدام الرؤية: لتتضح أبعاد مركبتك تحط المطر لمن حولك.

3- دع المركبة تتنفس:


افتح النوافذ قليلا حتى لا يتجمع الضباب على النوافذ.

4- قد ببطء


خفف سرعتك لأن الإطار عندما يتحرك يقل تماسكه وثباته مع زيادة السرعة.

5- تحرك بهدوء


كي لا تفقد السيطرة على سيارتك فوق الشوارع المبتلة.

6- أترك مسافة آمنة:


لتجنب التوقف المفاجئ بيتك وبين المركبة التي أمامك.

تحذير للسائقين:


في وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للمرور تحذيرًا لجميع السائقين من خطر استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن استخدام الجوال أثناء القيادة يشكل خطرًا داهمًا على السائق وعلى الآخرين.

في الوقت نفسه، شددت على ضرورة تأجيل إجراء الرسائل والمكالمات من أجل قيادة آمنة والوصول إلى الوجهة بسلام.

وبينت أنه يجب على قائدي المركبات وركابها استخدام حزام الأمان، والمقاعد المخصصة للأطفال اثناء السير على الطريق.

كما أعادت الإدارة - في وقت سابق - التذكير بضرورة تجنب مخاطر السرعة بالتقيد بالسرعات المحددة على الطريق:

4 مخاطر:


وأوضحت أن هناك مخاطر عدة ناتجة عن تجاوز السرعة المحددة على الطريق ومنها ما يلي:

1 - زيادة شدة الاصطدام في الحوادث.
2 - فقدان السيطرة على المركبة.
3 - عدم القدرة على التحكم بالمركبة عند وقوع أي طارئ
4 - صعوبة تجنب أخطاء السائقين الآخرين

في وقت سابق، نفت الإدارة العامة للمرور، ما تم تداوله حول إمكانية تجديد رخصة قيادة المركبات في ظل وجود مخالفات لم يتم سدادها، مؤكدة أن سداد المخالفات إلزامي لإتمام تجديد رخصة القيادة.

طريقة تسديد المخالفات المرورية


ويتم تسديد المخالفات المرورية في المملكة للمواطنين والمقيمين عن طريق اتباع الخطوات التالية:
فتح تطبيق البنك المتوفر لديك.
التوجه إلى خدمة سداد.
اختيار المدفوعات الحكومية والاسترداد.
اختيار المخالفات المرورية.

-يمكنك الاختيار بين الاستعلام برقم هوية المخالف أو برقم المخالفة.
-أدخل المعلومات اللازمة لتظهر جميع المخالفات المسجّلة عليك لتتمكن من سدادها بشكل فوري من خلال التطبيق.


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