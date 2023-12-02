"المرور": 6 خطوات لتجنب الحوادث أثناء هطول الأمطار

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قالت إدارة المرور إن نسبة الخطورة ترتفع عند القيادة تحت الأجواء الماطِرة، مشددة على ضرورة اتباع إجراءات السلامة بهدف الحافظ على الأرواح.



وكشفت إدارة المرور عن عدة خطوات للحفاظ على الأمن والسلامة وهي كالتالي: اضافة اعلان





1 - حدد طريقك



2- أشعل مصابيحك



3- دع المركبة تتنفس:



4- قد ببطء



5- تحرك بهدوء



6- أترك مسافة آمنة:



تحذير للسائقين:



4 مخاطر:



طريقة تسديد المخالفات المرورية







اختر أقصر وأسلم طريق لوجهتك قبل الانطلاق.في حال انعدام الرؤية: لتتضح أبعاد مركبتك تحط المطر لمن حولك.افتح النوافذ قليلا حتى لا يتجمع الضباب على النوافذ.خفف سرعتك لأن الإطار عندما يتحرك يقل تماسكه وثباته مع زيادة السرعة.كي لا تفقد السيطرة على سيارتك فوق الشوارع المبتلة.لتجنب التوقف المفاجئ بيتك وبين المركبة التي أمامك.في وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للمرور تحذيرًا لجميع السائقين من خطر استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن استخدام الجوال أثناء القيادة يشكل خطرًا داهمًا على السائق وعلى الآخرين.في الوقت نفسه، شددت على ضرورة تأجيل إجراء الرسائل والمكالمات من أجل قيادة آمنة والوصول إلى الوجهة بسلام.وبينت أنه يجب على قائدي المركبات وركابها استخدام حزام الأمان، والمقاعد المخصصة للأطفال اثناء السير على الطريق.كما أعادت الإدارة - في وقت سابق - التذكير بضرورة تجنب مخاطر السرعة بالتقيد بالسرعات المحددة على الطريق:وأوضحت أن هناك مخاطر عدة ناتجة عن تجاوز السرعة المحددة على الطريق ومنها ما يلي:1 - زيادة شدة الاصطدام في الحوادث.2 - فقدان السيطرة على المركبة.3 - عدم القدرة على التحكم بالمركبة عند وقوع أي طارئ4 - صعوبة تجنب أخطاء السائقين الآخرينفي وقت سابق، نفت الإدارة العامة للمرور، ما تم تداوله حول إمكانية تجديد رخصة قيادة المركبات في ظل وجود مخالفات لم يتم سدادها، مؤكدة أن سداد المخالفات إلزامي لإتمام تجديد رخصة القيادة.ويتم تسديد المخالفات المرورية في المملكة للمواطنين والمقيمين عن طريق اتباع الخطوات التالية:فتح تطبيق البنك المتوفر لديك.التوجه إلى خدمة سداد.اختيار المدفوعات الحكومية والاسترداد.اختيار المخالفات المرورية.-يمكنك الاختيار بين الاستعلام برقم هوية المخالف أو برقم المخالفة.-أدخل المعلومات اللازمة لتظهر جميع المخالفات المسجّلة عليك لتتمكن من سدادها بشكل فوري من خلال التطبيق.