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عاجل..بهذه الطريقة.. يتم دراسة أهلية المطلقة التي ليس لها أبناء في الضمان الاجتماعي

الموارد البشرية
الموارد البشرية
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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لوزارة الموارد البشرية مع سؤال مستفيدة بشأن إمكانية شمول أختها المطلقة في الضمان.

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وقالت المستفيدة: "أختي منفصلة وماعندها أطفال وساكنة مع أهلي بالبيت وتدرس بالجامعة.. هل يشملها الضمان ؟".


وأضافت الموارد البشرية ردا على ذلك: "المطلقة التي ليس لديها أبناء سيتم دراسة استحقاقها مع الأسرة التي تعيش معها بناءً على معايير الاستحقاق في نظام الضمان الاجتماعي المطور يمكنك التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية (منصة الدعم والحماية الاجتماعية).

 برنامج المساعدة المقطوعة

في وقت سابق، نفتْ وزارةُ الموارد البشريَّة، ما يتم تداوله بشأن عودةَ برنامج المساعدة المقطوعة.

حقيقة عودة المساعدة المقطوعة

وقالت الوزارة، في رد عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا"، إنه يمكنك الآن الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي المطوَّر والمزايا المُتاحة فيه والمشتملة على فئات أوسع وبرامج تمكين، تأتي بديلًا عن برنامج المساعدة المقطوعة».

معاش الضمان الاجتماعي

يشار إلى أن معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتمُّ منحه للمستفيدين، وفقا لما أكدته وزارة الموارد البشرية.

ويهدف البرنامجُ المموَّلُ من أموال الزَّكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعيَّة، ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقِّين للزَّكاة.
ووفقا للوزراة، فإنه يتمُّ إيقاف الضمان لعدم الالتزام بشروط الحصول على الدَّعم المالي، وعدم تحديث البيانات الشخصيَّة في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ الإشعار، وإثبات عدم بحث المستفيد القادر على العمل عن أيِّ فرص وظيفيَّة، وعدم التقدُّم إلى منصَّات التَّوظيف المعتمدة لدى الوزارة.

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