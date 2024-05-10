الجمعة، 02 ذو القعدة 1445 ، 10 مايو 2024

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المرور: لا يمكن تجديد استمارة السيارة في هذه الحالة

المرور السعودي
المرور
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تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع استفسار مستفيد بشأن مدى إمكانية تجديد استمارة السيارة على الرغم من إيقاف الخدمات.

تجديد استمارة السيارة

وجاء في سؤال المستفيد: "أريد تجديد استمارة السيارة وعلى إيقاف خدمات، هل يمكن ذلك؟".
وأجاب المرور عبر حسابه الرسمي في منصة إكس بقوله : "مرحباً بك، يلزم خلو السجل من القيود التي تمنع ذلك. يسعدنا تواصلك".

كذلك أصدرت الإدارة العامة للمرور توضيحًا مهمًا بشأن تجديد الرخصة ونتيجة "غير لائق" عبر أبشر.
وأوضحت أنه يُرجى التواصل مع المركز الطبي للتأكد من عملية ربط الفحص، وجاء ذلك خلال سؤال أحد المستفيدين قال فيه: "أنا فحصت لتجديد الرخصة والنتيجة "لائق" طبيًا في تقرير وزارة الصحة، ولكن في أبشر غير لائق، ما الحل؟".

الفحص الفني للمركبات شرط لتجديد الرخصة

وأكدت في الوقت نفسه، أن الفحص الفني يجري للمركبات كأحد شروط تجديد الرخصة وتختلف مدته وفقًا لنوع المركبة.

 

وبينت أنه يجرى الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة الجديدة بعد مرور 3 سنوات، مشيرة إلى أن مركبات الأجرة العامة والحافلات العامة والنقل العام بعد سنتين من الترخيص لها لأول مرة، ومن ثم يلزم الفحص سنويًا.

حجز الفحص الفني للمركبات

وكانت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، أعلنت إتاحة إمكانية حجز موعد الفحص الفني الدوري إلكترونيًا من خلال الخطوات الآتية:
1 - الدخول إلى المنصة الإلكترونية.
2 - إدخال الموقع لمعرفة المكان الأقرب للفحص.
3 - وبعد انتهاء عملية الفحص يتم إرسال تقرير فحص المركبة للمستفيد إلكترونيًا بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة. اضافة اعلان

 

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