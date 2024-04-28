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عاجل.. المرور يوضح.. كم رسوم تجديد رخصة القياده المنتهية لمدة عشر سنوات؟

مرور جده
المرور
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تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن تكلفة تجديد رخصة القيادة المنتهية.

رسوم تجديد رخصة القيادةاضافة اعلان

جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مستفيد قال فيه : "كم رسوم تجديد رخصة القياده لمدة عشر سنوات؟ علما بأنها منتهية منذ خمس سنوات؟".
وأجابت المرور السعودي بقوله :  "مرحباً بك، رسوم تجديد الرخصة 40 ريال للسنة. سعدنا بخدمتك".

تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة بإعفاء قدره 50%

وكانت الإدارة العامة للمرور بدأت اعتبارًا من الخميس الماضي، تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره (50%) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها من مواطنين ومقيمين وزوار ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل تاريخ 18 / 4 / 2024م.
وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر تبدأ من تاريخ 18 / 4 / 2024م حتى 18 / 10 / 2024م.
وأشارت إلى أن ارتكاب إحدى المخالفات المؤثرة في السلامة العامة من تاريخ 18 / 4 / 2024م، يؤدي إلى عدم الاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة (50%)، وهي:
- التفحيط.
- قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير، محذرة من القيادة تحت تأثيرها.
- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (120) كلم/ ساعة فأقل.
- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (30) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (140) كلم/ ساعة.
وبينت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرتكبة مع بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور بنسبة تخفيض (25%) وفق المدة المحددة نظامًا.
ونوهت بأن سداد المخالفات المرورية يظهر آليًا من خلال نظام سداد للمدفوعات (سداد) ومنصة إيفاء، محذرة من التعامل مع أيّ روابط ومكالمات هاتفية ومواقع تزعم ذلك.


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