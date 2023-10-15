المجلس الصحي يعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

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أعلن المجلس الصحي بالرياض عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالي:



الوظائف المتاحة



- أخصائي معلوماتية الصحية اضافة اعلان



المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (المعلوماتية الصحية، ادارة المعلومات الصحية) أو ما يعادلهم مع خبرة لاتقل عن 3 سنوات.



- أخصائي مواصفات تبادل البيانات



المتطلبات: بكالوريوس فأعلى في تخصص (العلوم الصحية التطبيقية، التمريض، الصيدلة، ادارة المعلومات الصحية، علوم الحاسب) أو مايعادلهم مع خبرة لاتقل عن 3 سنوات.



الشروط العامة:



- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- حاصل على شهادة البكالوريوس فأعلى في التخصص المطلوب.

- توفر المهارات والمتطلبات الأخرى المحددة لكل وظيفة.



نبذة عن المجلس:



المجلس الصحي السعودي تكوّن عام 1435هـ بقرار من مجلس الوزراء السعودي بهدف التنسيق بين الجهات الصحية السعودية من أجل تحسين الصحة وخفض معدلات الإصابة بالأمراض والعجز والوفاة، يعتمد المجلس نظام إبلاغ وطني عن الأخطاء الطبية، وهو عبارة عن قاعدة بيانات وطنية لمعرفة أسباب الأخطاء الطبية ومدى تكرارها.



طريقة التقديم:



بدأ التقديم اليوم الأحد 1445/3/30هـ من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا"، ويستمر حتى السبت 1445/4/6هـ.

