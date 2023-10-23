الإثنين، 08 ربيع الثاني 1445 ، 23 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

الشروط والأهداف.. الإعلان عن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني

المدفوعات
شركة المدفوعات
أ أ
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أعلنت الشركة الحكومية للمدفوعات، عن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني لعام 2024، كجزء من تحقيق المسؤولية الاجتماعية للشركة وإيمانًا منها بأهمية دعم وتطوير الكوادر الشبابية وتمكينهم من التدريب على رأس العمل، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

المهام التدريبية

1- المشاركة في الاجتماعات وورش العمل والمساعدة في الإعداد والترتيب للاجتماعات حسب الحاجة.
2- إجراء البحث لإكمال المهام المطلوبة.
3- تسليم المهام المعينة من قبل المدير المباشر في الوقت المناسب ووفقًا للمتطلبات لتحقيق أهداف القسم.
4- المساعدة في تطوير العروض التقديمية.
5- تحليل التقارير وتجميعها والاحتفاظ بها كما هو مطلوب.
6- الحفاظ على المشاريع / المهام لدعم مراقبة وقياس الإنجاز.


الأهداف العامة لبرنامج التدريب التعاوني

- تزويد الطلاب بفرصة لإثراء خبراتهم الجامعية من خلال الربط بين الدراسات الأكاديمية وبيئة العمل الفعلية.
- تمكين الكليات والجامعات من تقييم التدريب لطلابهم من خلال تقرير مسار التدريب التعاوني الخاص بالطالب، والإفادات الشفهية، وتقارير تقييم العمل المقدمة من المشرف المباشر للطالب.
- تساعد مثل هذه التقييمات الكليات والجامعات على التأكد من فاعلية التدريب الأكاديمي والعملي في إعداد الطلاب لحياتهم العملية المستقبلية.
- إتاحة الفرصة للمشارك لاكتساب معارف و مهارات جديدة تأهله لسوق العمل السعودي.

طريقة التقديم

- للاطلاع على كافة الشروط والمتطلبات والتقديم، عبر الموقع الرسمي للشركة:
رابط التقديم: (اضغط هـنـا).

عن التدريب

ويعد برنامج التدريب التعاوني، جزءًا مهمًا من مبادرات الموارد البشرية؛ كجزء من تحقيق المسؤولية الاجتماعية تم تطويره داخليًا لإتاحة الفرصة للطلاب والطالبات لتنمية معارفهم ومهاراتهم في المجالات المشار إليها، والتعرف على سوق العمل من خلال نشاط التدريب.

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