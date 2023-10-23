الشروط والأهداف.. الإعلان عن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني

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أعلنت الشركة الحكومية للمدفوعات، عن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني لعام 2024، كجزء من تحقيق المسؤولية الاجتماعية للشركة وإيمانًا منها بأهمية دعم وتطوير الكوادر الشبابية وتمكينهم من التدريب على رأس العمل، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





المهام التدريبية



1- المشاركة في الاجتماعات وورش العمل والمساعدة في الإعداد والترتيب للاجتماعات حسب الحاجة.2- إجراء البحث لإكمال المهام المطلوبة.3- تسليم المهام المعينة من قبل المدير المباشر في الوقت المناسب ووفقًا للمتطلبات لتحقيق أهداف القسم.4- المساعدة في تطوير العروض التقديمية.5- تحليل التقارير وتجميعها والاحتفاظ بها كما هو مطلوب.6- الحفاظ على المشاريع / المهام لدعم مراقبة وقياس الإنجاز.





الأهداف العامة لبرنامج التدريب التعاوني



طريقة التقديم



عن التدريب

