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صحيفة تواصل الالكترونية

في حالة صرف مكافأة جامعية لأحد الأبناء.. هل يؤثر ذلك على دعم المواطن؟

حساب المواطن - الدعم الشهري
دعم المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار بشأن مدى تأثير المكافأة الجامعية على استحقاق دعم المواطن.

تأثير المكافأة الجامعية على دعم المواطن:اضافة اعلان


وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" السلام عليكم.. إذا أحد الأبناء استلم مكافأة من الجامعة هل لابد من إضافته في الدخل و هل يؤثر على حساب المواطن".

وجاء الرد :" تعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل ولابد من الإفصاح عنها ، باختيار الحالة الوظيفية " طالب " نوع الدخل " غير ذلك " ومصدر الدخل " برنامج دعم حكومي" ، وسيتم احتسابها من ضمن الدخل". 

حصول الابن على وظيفة:



أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار بشأن تأثر دعم المواطن، في حالة حصول الابن على وظيفة.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" السلام عليكم.. هل الابن الذي توظف وعمره تجاوز ٢٧ يؤثر على الأهلية مع العلم أنه مضاف تابع قبل الحصول على الوظيفة؟".

وجاء الرد :" وعليكم السلام ،لا يؤثر ذلك، في حال طرأ أي تغيير على البيانات يجب تعديل الحالة الوظيفية من أيقونة (تفاصيل الطلب- بيانات التابعين) الى "موظف حكومي/ خاص "(حسب المصدر) و حفظ البيانات".

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