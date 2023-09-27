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صحيفة تواصل الالكترونية

5 تنبيهات لضيوف الرحمن بشأن استخدام قطار الحرمين السريع

قطار الحرمين
قطار الحرمين
أ أ
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دعت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن، إلى الالتزام بإرشاداتها الخاصة باستخدام  قطار الحرمين السريع؛ وذلك من أجل الحصول على رحلة ميسرة.اضافة اعلان
ونبهت الوزارة، عبر حسابها في منصة "إكس" على الالتزام بالإرشادات الآتية: 
-الحضور قبل وقت الرحلة.
-إبراز التذكرة قبل الصعود.
-المحافظة على النظافة.
-اتباع توجيهات الطاقم.
-الجلوس في المقعد المحدد بالتذكرة.


حجز تذاكر قطار الحرمين السريع

يمكن حجز تذاكر قطار الحرمين السريع من خلال الموقع الخاص لقطار الحرمين او التطبيق ودخول الموقع الرسمي للحرمين، ومن ثم دخول قسم حجز جديد من الصفحة الرئيسية، ومن خلال الخطوات التالية يمكنكم الحجز:

 أولا الدخول إلى الموقع الرسمي لقطار الحرمين السريع “من هنا“.
https://sar.hhr.sa/ar/home
ومن ثم الدخول إلى قسم “حجز جديد” من الصفحة الرئيسية.
يجب تحديد نوع الرحلة سواء كانت ذهاب فقط او ذهاب وعودة.
تحديد مكان المغادرة.
تحديد مكان الوصول.
وتحديد تاريخ السفر.
تحديد عدد المسافرين.
تحديد الفئات العمرية.
الضغط على كلمة بحث.
كتابة رمز التحقق.
استعراض الرحلات المتاحة .
اختيار المكان المراد حجزه وتسجيل كافة التفاصيل.
اختيار الدرجة سواء كانت الاعمال او الاقتصادية.
الضغط على استمرار.
الإقرار بصحة المعلومات.
النقر على إرسال.
استعراض العربات والمقاعد المتاحة للحجز.
اختيار المقعد من بين المقاعد  غير المحجوزة.
إدخال بيانات المسافر.
الموافقة على الشروط والأحكام.
تحديد التفضيلات المخصصة للمسافرين.
الدفع عبر أحد الوسائل المتاحة للدفع الإلكتروني.
تأكيد الحجز.

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