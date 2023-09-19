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صحيفة تواصل الالكترونية

هل هناك رسوم لطباعة البطاقة الجمركية؟ الزكاة والجمارك توضح

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هيئة الزكاة
أ أ
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تفاعلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مع تساؤلات بشأن حقيقة فرض رسوم في حالة طباعة البطاقة الجمركية.

طباعة البطاقة الجمركية بدون رسوماضافة اعلان


وأكدت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا"، أنه لا يوجد أي رسوم لإصدار البطاقات الجمركية.

في سياق متصل، حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالتفصيل خطوات طباعة البطاقة الجمركية للمستفيدين.

وأوضحت الهيئة، أن خطوات طباعة البطاقة الجمركية تشمل التالي:

خطوات طباعة البطاقة الجمركية


1- زيارة موقعنا الإلكتروني واختيار خدمة "طباعة البطاقة الجمركية" من الخدمات الجمركية
2- اختر نوع التسجيل مخلصي / مستورد
3- أدخل البيانات المطلوبة واضغط على "طباعة البطاقة الجمركية".

إقرارات شهر يوليو وأغسطس


وفي وقت سابق، دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المنشآت الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهرَي يوليو وأغسطس الماضيَيْن، وذلك في الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري كحدٍ أقصى.

وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم إقراراتها من خلال الموقع الإلكتروني ( اضغط هنا)، تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.

ضريبة السلع الانتقائية


ودعت "الزكاة والضريبة والجمارك" المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

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