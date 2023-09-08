مواطن يشكو تعليق شحنة .. والزكاة والضريبة والجمارك تعلق

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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن الشحنة مكتملة المستندات والمستوفية للشروط لا تستغرق بعد تقديمها إلى الجمارك أي وقت يذكر في المنفذ الجمركي. اضافة اعلان

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي " اسأل الزكاة والضريبة والجمارك"، على سؤال مستفيد قال فيه: "سلام عليكم.. عندي طلبية معلقة أريد أـعرف متى سيتم التخليص الجمركي الخاص بها؟".





التخليص الجمركي للشحنات



تفاصيل ضريبة الاستقطاع

