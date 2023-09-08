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مواطن يشكو تعليق شحنة .. والزكاة والضريبة والجمارك تعلق

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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك،  أن الشحنة مكتملة المستندات والمستوفية للشروط لا تستغرق بعد تقديمها إلى الجمارك أي وقت يذكر في المنفذ الجمركي.اضافة اعلان
جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي " اسأل الزكاة والضريبة والجمارك"، على سؤال مستفيد قال فيه: "سلام عليكم.. عندي طلبية معلقة أريد أـعرف متى سيتم التخليص الجمركي الخاص بها؟".

التخليص الجمركي للشحنات


وأجابت الهيئة، بقولها: "وعليكم السلام.. عزيزي العميل، نحيطكم علماً بأن الشحنة مكتملة المستندات والمستوفية للشروط لا تستغرق بعد تقديمها إلى الجمارك أي وقت يذكر في المنفذ الجمركي، علماً بأن عملية التخليص الجمركي مسؤولية الناقل، نأمل التواصل مع الناقل للمزيد من التفاصيل".
وفي وقت سابق، دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أغسطس الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 سبتمبر الجاري.
وحثّت الهيئة مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1 في المئة من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

تفاصيل ضريبة الاستقطاع


ودعت "الزكاة والضريبة والجمارك" المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها على الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@Zatca_Care)، أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الإلكتروني (zatca.gov.sa).
وتُعد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقًا للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.

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