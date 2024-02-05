سارع بالتقديم.. فتح باب التوظيف الموسمي في الرياض وجدة والمدينة المنورة

أ أ

أعلن مكتب الوكلاء الموحد، عن فتح باب التقديم في الوظائف الموسمية، للعمل في كل من "الرياض، جدة، المدينة المنورة" خلال موسم الحج (1445-1446هـ) على النحو التالي: اضافة اعلان





فتح باب التوظيف الموسمي في الرياض وجدة والمدينة المنورة



الشروط

المستندات المطلوبة



طريقة التقديم

