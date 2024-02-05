الإثنين، 24 رجب 1445 ، 05 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

سارع بالتقديم.. فتح باب التوظيف الموسمي في الرياض وجدة والمدينة المنورة

وظائف - عاملين - موظفين
فتح باب التوظيف الموسمي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلن مكتب الوكلاء الموحد، عن فتح باب التقديم في الوظائف الموسمية، للعمل في كل من "الرياض، جدة، المدينة المنورة" خلال موسم الحج (1445-1446هـ) على النحو التالي:اضافة اعلان

فتح باب التوظيف الموسمي في الرياض وجدة والمدينة المنورة

1 - وظائف موسمية في ميناء جدة الإسلامي.
2 - وظائف موسمية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة.
3 - وظائف موسمية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.
4 - وظائف موسمية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

الشروط

- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- عمر المتقدم لا يقل عن 22 عامًا ولا يزيد عن 45 عامًا.
- حاصل على شهادة الثانوية فأعلى "لا يشترط تخصص محدد أو خبرة".
- التفرغ للعمل خلال الفترة من 1 ذو القعدة 1445هـ الى 15 محرم 1446هـ

المستندات المطلوبة

- صورة من الهوية الوطنية.
- صورة من المؤهل العلمي.
- صورة شخصية مقاس 3x4  بالزي الوطني وخلفية بيضاء".

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الخميس 1445/8/5هـ (الموافق 2024/2/15م).


اقرأ أيضا

عاجل.. متى يمكن التقدم بطلب صرف تعويض الدفعة الواحدة؟.. التأمينات ترد

عاجل.. حساب المواطن للمتزوجات: في هذه الحالة يجب الرجوع لوزارة الداخلية

عاجل.. هل تسديد الأقساط في الصندوق العقاري بشكل كامل يستحق معه الخصم؟

الهيئة السعودية للمقاولين تعلن عن وظائف إدارية وتقنية وهندسية

دورات مجانية (عن بُعد) من جهات حكومية في عدة مجالات تدريبية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

images 1:54 م الأحد، 04 فبراير 2024

فرصة لهؤلاء.. فتح باب التوظيف في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

5456456 11:53 ص الخميس، 01 فبراير 2024

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة في "الضريبة والجمارك" للبكالوريوس فأعلى

تنزيل 4:47 م الأربعاء، 31 يناير 2024

لا يفوتك.. توظيف فوري لدى مجموعة الراجحي للعقارات لحملة الثانوية فأعلى

e05fde4f98 12:18 م الأربعاء، 31 يناير 2024

بدل ورواتب تنافسية.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل لحملة جميع المؤهلات

اقرأ أيضا

الاتصالات السعودية
7:12 م الأحد، 04 فبراير 2024

الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة

حساب المواطن - التسجيل
4:12 م الأحد، 04 فبراير 2024

تغيير رقم الجوال وكلمة المرور في حساب المواطن

حساب المواطن - ريال
4:01 م الأحد، 04 فبراير 2024

عاجل.. أسباب نقص مبلغ دعم حساب المواطن

الضمان الاجتماعي
3:01 م الأحد، 04 فبراير 2024

عاجل.. انتبه.. عقد الإيجار قد يحرمك من أهلية الضمان الاجتماعي في هذه الحالة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أهم 10
9:14 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الرد على اتهام "شاي الفتلة" بتدمير الكبد ومحاذير كتابة السيرة الذاتية

هه0ه9
9:11 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. أمطار ورياح قوية متربة على مكة والمدينة و4 مناطق لـ6 مساءً

اختبار الرخصة المهنية
8:10 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. بدء التسجيل في اختبار التحصيل الورقي للطلاب اليوم

شاي الفتلة
8:03 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

الغذاء والدواء ترد على اتهام "شاي الفتلة" بتدمير الكبد والكلى (فيديو)

تعليق الدراسة
7:52 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. تعليق الدراسة في منطقة الباحة اليوم بسبب الأحوال الجوية

السيرة الذاتية
7:42 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

أبرز النصائح في كتابة السيرة الذاتية.. احذر الوقوع في هذا الأمر (فيديو)