سارع بالتقديم.. فتح باب التوظيف الموسمي في الرياض وجدة والمدينة المنورة

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أعلن
مكتب الوكلاء الموحد، عن فتح باب التقديم في الوظائف الموسمية، للعمل في كل من "الرياض،
جدة، المدينة المنورة" خلال موسم الحج (1445-1446هـ) على النحو التالي:
فتح
باب التوظيف الموسمي في الرياض وجدة والمدينة المنورة1 -
وظائف موسمية في ميناء جدة الإسلامي.
2 - وظائف موسمية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة.
3 - وظائف موسمية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.
4 - وظائف موسمية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.
الشروط- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- عمر المتقدم لا يقل عن 22 عامًا ولا يزيد عن 45 عامًا.
- حاصل على شهادة الثانوية فأعلى "لا يشترط تخصص محدد أو خبرة".
- التفرغ للعمل خلال الفترة من 1 ذو القعدة 1445هـ الى 15 محرم 1446هـ
المستندات
المطلوبة-
صورة من الهوية الوطنية.
- صورة من المؤهل العلمي.
- صورة شخصية مقاس 3x4 بالزي الوطني وخلفية بيضاء".