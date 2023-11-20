فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف

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أعلنت أكاديمية ميدغلف بدء التقديم في (برنامج تطوير الخريجين) المنتهي بالتوظيف، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
مسمى البرنامج:
- برنامج شباب مستقبل ميدغلف.
التخصصات المطلوبة:- التأمين.
- العلوم الاكتوارية.
- إدارة الأعمال.
- المالية.
- تقنية المعلومات.
مزايا البرنامج:
1- فرصة الحصول على وظيفة المستقبل مع ميدغلف بعد الانتهاء من البرنامج.
2- شبكة دعم قوية وتوجيه من قادة التأمين.
3- تطوير مهارات شخصية ومهنية متقدمة.
مزايا البرنامج:
- بدل الراتب الشهري.
- التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- التأمين الصحي للمتدرب وأفراد أسرته.
- دورات تدريبية داخلية.
- لتدريب الخارجي (الأكاديمية المالية).
- تغطي ميدغلف بالكامل رسوم الشهادات المهنية المحددة.
- التطوير الشخصي والمهني.
- اكتساب الخبرة في السوق المالي.
نبذة مختصرة عن الشركة:- الشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) هي واحدة من أكبر شركات التأمين التعاوني في المملكة والتي توفر خيارات شاملة لمنتجات التأمين، يشمل ذلك التأمين الطبي، وتأمين المركبات، وتأمين الممتلكات، وغيرها من خدمات التأمين وإعادة التأمين.
موعد التقديم:
- التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الإثنين بتاريخ 1445/05/06هـ الموافق 2023/11/20م.
طريقة التقديم:
- من خلال الرابط التالي:
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