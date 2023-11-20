فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف

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أعلنت أكاديمية ميدغلف بدء التقديم في (برنامج تطوير الخريجين) المنتهي بالتوظيف، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. اضافة اعلان





مسمى البرنامج:



التخصصات المطلوبة:



مزايا البرنامج:



نبذة مختصرة عن الشركة:

