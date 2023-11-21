هيئة المساحة الجيولوجية تعلن عن توفر وظائف شاغرة.. رابط التقديم

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نبذة عن الهيئة (ويكيبيديا):



موعد التقديم:



طريقة التقديم:



أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية بمحافظة جدة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)عن توفر وظائف إدارية وفنية وتقنية، وذلك وفقاً لبقية الشروط والمسميات والتفاصيل الموضحة أدناه.1- مترجم.2- فني صيانة هياكل ومحركات طائرات.3- مدير تطوير تنظيمي و تواصل داخلي.4- أخصائي ساب.5- مطور تطبيقات (ساب).6- مدير استقطاب وإدارة مواهب.7- مدير أعلى للموارد البشرية.8- نائب الرئيس للموارد البشرية والمالية.9- فني الكترونيات طائرات.10- طيار هليكوبتر.- أنشئت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في عام 1420ه‍ بالقرار الصادر من مجلس الوزراء رقم، وترتبط الهيئة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ولها شخصية اعتبارية وتتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق التنظيم الخاص بها.- التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/05/16هـ الموافق 2023/11/30م.- من خلال الرابط التالي: