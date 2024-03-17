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الخطوات والشروط.. نداء من أرامكو للتسجيل في هذه البرامج

أرامكو
أرامكو
أ أ
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أعلنت شركة أرامكو، بدء التقديم في برامجها "عن بُعد"، طموح والإثراء الصيفي لعام 2024م.

نداء من أرامكو للتسجيل في هذه البرامجاضافة اعلان

وأوضحت على موقعها الرسمي، أن ذلك في إطار حرصها الدائم على توفيرها العديد من الموارد والخبرات التعليمية لطلبة المملكة الواعدين لدعم تطويرهم الأكاديمي وبناء الشخصية والمهارات الحياتية مع التركيز على مبادئ السلامة، وذلك من أجل تحقيق أقصى إمكانياتهم وزيادة فرصهم المستقبلية - وفقاً للتفاصيل التالية:

عن البرامج

برنامج طموح و برنامج التدريب الصيفي هما مساران يستهدفان طلاب المرحلة الثانوية المتميزين من (مختلف مدن المملكة - عن بعد) بحيث يختلف تركيز كل مسار حسب اهتمامات الطلبة ومهاراتهم الأكاديمية التي ستحدد المسار المناسب لكل مرشح. يوفر كلا المسارين للمشاركين نبذة عن الأعمال الرئيسية لأرامكو وثقافة وقيم الشركة.


ويركز برنامج طموح بشكل أكبر على متطلبات القبول لأفضل الجامعات العالمية الجامعات والكليات المصنفة عالميًا: "Ivy League" بما في ذلك الاختبارات الدولية (SAT) و(IELTS) . بينما يوفر مسار الإثراء الصيفي مواد لتطوير مهارات اللغة الإنجليزية والعلوم ومقدمة عامة لاختبار IELTS.

1- برنامج طموح

يوفر هذا المسار فرصة لتطوير الطلبة الموهوبين وصقل وتنمية مهاراتهم لتلبية متطلبات القبول لأفضل الجامعات العالمية والجامعات والكليات المصنفة علمياً: Ivy League من خلال مستويات متتالية، حيث يتم تدريب المشاركين على اختبارات كل من Reasoning SAT و AP الرياضيات والفيزياء والكيمياء والاقتصاد بالإضافة إلى اختبار IELTS والمهارات المطلوبة للمستقبل. ويعقد هذا البرنامج خلال فصل الصيف ويستمر على مدار العام الدراسي بهدف إكمال متطلبات القبول للجامعة أثناء فترة الدراسة في المرحلة الثانوية . ولا شك أن الاستمرار والتقدم في هذا المسار يخضع لمتطلبات ومعايير كل مستوى على حدة. ولاينطبق هذا البرنامج لطلاب الثالث ثانوي.

2- برنامج التدريب الصيفي

يعقد برنامج التدريب الصيفي خلال فصل الصيف حيث يقدم للمشاركين مواد في اللغة الإنجليزية والعلوم لدعم تطويرهم الأكاديمي.


يشمل هذا البرنامج الطلاب من الجنسين المسجلين حاليًا في الصف الأول أو الثاني أو الثالث من المرحلة الثانوية.

ما بعد التسجيل

1- بمجرد انتهائك من التقديم عبر موقع الإنترنت، ستتم مراجعة مؤهلاتك.
2- سيتم إعلان نتائج القبول في البرنامج برسائل عبر البريد الإلكتروني في موعد أقصاه 04 يوليو 2024.

تواريخ مهمة

يبدأ برنامج التدريب الصيفي للطلبة المرشحين بتاريخ 17 ذو الحجة 1445 هـ الموافق 23 يونيو 2024م.
يبدأ برنامج طموح للطلبة المرشحين بتاريخ 24 ذو الحجة 1445هـ الموافق 30 يونيو 2024م.
سيتم عقد كلا البرنامجين عن بُعد، من خلال منصة الدراسة الرقمية "Blackboard". ولمعرفة المزيد عن كيفية الدخول إلى منصة "Blackboard" (اضغط هنا).

طريقة التقديم 

التسجيل متاح خلال الفترة من 17 مارس الساعة 9 صباحًا إلى 25 من مارس الساعة 3 مساءً، للتسجيل، (اضغط هنا).
للدخول إلى صفحة الملف الشخصي بعد التسجيل (اضغط هنا).

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