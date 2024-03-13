ينتهي غدًا.. رابط وشروط ومزايا التقديم في برنامج أرامكو للابتعاث المنتهي بالتوظيف

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أعلنت شركة أرامكو، استمرار التقديم في برنامج الابتعاث الجامعي لغير الموظفين للعام "2024م" لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية.

ويعتبر هذا البرنامج أحد المصادر الأساسية لشغل كثير من الوظائف المهنية والتقنية والإدارية في الشركة.





شروط القبول للطلاب والطالبات



المزايا أثناء برنامج الإعداد الجامعي



المزايا أثناء الدراسة الجامعية



المزايا ما بعد التخرج عند التوظيف



مواعيد مهمة



طريقة التقديم

