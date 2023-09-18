هل يؤثر دخل الفرد من "تمهير" على حساب المواطن؟

أ أ



تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار حول مدى تأثير برنامج "تمهير" على دعم الشخص في حساب المواطن.





تأثير تمهير على حساب المواطن: اضافة اعلان



التسجيل في التأمينات مع حساب المواطن:



وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" السلام عليكم.. استفسار هل برنامج تمهير يؤثر على حساب المواطن ؟" .وجاء الرد :" في حال وجود دخل من برنامج"تمهير"لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل"غير ذلك"ومصدر الدخل "غير ذلك" وكتابة مصدر الدخل (برنامج تمهير) ،وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل".كما أجاب حساب خدمة المستفيدين في وقت سابق عن استفسار من مواطنة، بشأن توقيعها تسجيلا في التأمينات بالرغم من وجودها مع والدها في حساب المواطن.وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تستفسر فيه قائلة : " السلام عليكم أنا أحد التابعين بحساب أبوي في حساب المواطن.. واليوم وقعت العقد تسجلت بالتأمينات بأجر 3000 كم لازم أكتب عند خانة الراتب عندي 3000 أو 2500 ؟".وجاء الرد :" يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات".كما أوضح أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات يجب تعديل الحالة الوظيفية للتابع من أيقونة (تفاصيل الطلب ، بيانات التابعين) إلى"موظف قطاع خاص" وحفظ البيانات والانتقال إلى أيقونة (الإفصاح عن الدخل) واختيار نوع الدخل (راتب شهري) ومصدر الدخل (مسجل لدى التأمينات الاجتماعية )والضغط على "حفظ".