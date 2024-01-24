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التقديم الآن.. وظائف شاغرة في وزارة الدفاع لحملة الثانوية لا تتطلب الخبرة

الخدمات الطبية القوات المسلحة
الخدمات الطبية للقوات المسلحة
أ أ
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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر عدد 28 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فأعلى للرجال والنساء تشمل 17 وظائف لا تتطلب خبرة.اضافة اعلان
ويقع مقر الوظائف في كل من الرياض، جدة، المدينة المنورة، الطائف، خميس مشيط على النحو التالي:

وظائف وزارة الدفاع.. المسميات الوظيفية:

- سكرتارية طبية
- صيدلي أول اكلينيكي
- مهندس تكييف وتبريد
- مسجل ف يطب الأسنان الترميمي
- مسجل في التعويضات السنية
- مسجل في جراحة الفم والوجه والفكين
- مسجل في علاج جذور الأسنان
- مسجل في طب أسنان الأطفال
- طبيب أخصائي أول تخدير قلب
- أخصائي تروية قلبية
- مدير صيانة الطائرات
- قائد طائرة
- مدير مكتب تنفيذ الاستراتيجية
- أخصائي مشتريات
- مساعد قائد طائرة
- أخصائي تثقيف طبي

وظائف وزارة الدفاع.. المؤهلات المطلوبة:

- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى

مناطق التوظيف:

- الرياض
- جدة
- الطائف
- خميس مشيط
- المدينة المنورة

الشروط العامة.. وظائف وزارة الدفاع:

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
- توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.

طريقة التقديم على وظائف وزارة الدفاع:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: إضغط هنا



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