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البرتقال في الصدارة.. انخفاض أسعار 6 أصناف من الفواكه خلال فبراير

الفواكه في المملكة
الفواكه في المملكة
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انخفض سعر 6 أصناف من الفواكه خلال شهر فبراير الماضي، على أساس شهري، فيما جاء البرتقال المصري في صدارة السلع المنخفضة، بينما ارتفع سعر نحو 12 صنفًا.اضافة اعلان
وأظهر تقرير متوسطات السلع والخدمات الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، أن سعر البرتقال المصري (أبو صرة) انخفض بنسبة 15.8% على أساس شهري، مسجلا 4.9 ريال للكيلو، بينما ارتفع بنسبة 6.1% على أساس سنوي.

سعر الفواكه في المملكة

وفقا للتقرير فإن سعر الموز الشربتلي انخفض بنسبة 2.5%، و1.9% على أساس شهري وسنوي على التوالي، مسجلا 6.29 ريال للكيلو جرام.
وسجل سعر اليوسفي الباكستاني، 6.4 ريال للكيلو، منخفضا بنسبة 12.9% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 7.2% على أساس سنوي.
وبلغ سعر الليمون الوسط الأفريقي في شهر فبراير الماضي نحو 6.67 ريال للكيلو جرام، منخفضا بنسبة 4.2%، و5.9% على أساس شهري وسنوي على التوالي.

أسعار الفاكهة

وانخفض سعر التين المحلي بنسبة 0.6% على أساس شهري، مسجلا 15.5 ريال للكيلو جرام في شهر فبراير الماضي، فيما تراجع بنسبة 13.1% على أساس سنوي.
وبلغ سعر التمر المكنوز 15.28 ريال للكيلو جرام في شهر فبراير الماضي، منخفضًا بنسبة 1.5% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 2.1% على أساس سنوي.
وبحسب النشرة فإن سعر الحبحب (البطيخ) سجل انخفاضًا على أساس سنوي بنسبة 8.4% بينما ارتفع على أساس شهري بنسبة 7.9%، مسجلا 3.26 ريال للكيلو جرام.
وتراجع سعر الشمام المحلي بنسبة 10.9% على أساس سنوي، مسجلاً 5.15 ريال للكيلو لكنه ارتفع بنسبة 11.9% على أساس شهري، فيما انخفض سعر التمر (الرطب) 0.9% على أساس سنوي، بينما ارتفع 1.5% على أساس شهري، مسجلاً 14.84 ريال للكيلو.
وانخفض سعر الرمان الهندي بنسبة 19.4% على أساس سنوي، لكنه ارتفع 3.6% على أساس شهري، مسجلا 12.72 ريال للكيلو جرام في شهر فبراير الماضي.

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