"الأحوال المدنية" تكشف عن 4 خطوات لتنفيذ خدمة تفعيل الهوية الوطنية

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كشفت الأحوال المدنية عن خطوات تنفيذ خدمة تفعيل الهوية الوطنية، مؤكدة أنه يتم تفعيلها بعد استلامها من الناقل البريدي.





4 خطوات لتنفيذ خدمة تفعيل الهوية الوطنية: اضافة اعلان





إصدار بدل فاقد للهوية على منصة أبشر



كيف تتحقق من صلاحية هويتك عبر أبشر؟



الحصول على خدمات عبر "أبشر"



وفيما يلي خطوات تنفيذ الخدمة:1- الدخول إلى موقع منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.2- اختيار الأحوال المدنية.3- اختيار خدمات الهوية الوطنية.4- اختيار تفعيل الهوية الوطنية.في وقت سابق، أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يتم تفعيل بطاقة الهوية الوطنية عند استلامها.جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي "العناية بالعملاء"، على سؤال مستفيد بشأن آلية تفعيل الهوية الوطنية.وأجابت الأحوال المدنية بقولها: "يتم تفعيل بطاقة الهوية الوطنية عند استلامها، نسعد بخدمتك".وفي وقت سابق، كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خطوات تفعيل الهوية الوطنية عبر منصة "أبشر" بعد تجديدها.وأضافت أنه يمكن الآن وبكل سهولة، إصدار بدل فاقد للهوية بشكل إلكتروني من منصة أبشر، عبر الخطوات التالية:1 - الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.2 - اختيار خدمات من تبويب "خدماتي".3 - اختيار الأحوال المدنية.4 - اختيار خدمة الهوية الوطنية.5 - اختبار طلب هوية بدل فاقد.كما توفر منصة أبشر خدمة التحقق من الهوية، التي تمكن المواطنين من الاستعلام عن صلاحية الهوية الوطنية إلكترونيًا.وتعد هذه من أكثر الخدمات التي يقبل عليها المواطنون من ضمن الخدمات المتعددة التي تقدمها وتتيحها منصة أبشر، حيث يمكن الحصول عليها كالآتي:1 - تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.2 - كتابة "التحقق من صلاحية الهوية" للوصول إليها مباشرة.3 - البيانات المطلوبة لتنفيذ الخدمة4 - رقم الهوية.5 - الرمز المرئي.6 - رقم النسخة.