الثلاثاء، 06 جمادى الثانية 1445 ، 19 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"الأحوال المدنية" تكشف عن 4 خطوات لتنفيذ خدمة تفعيل الهوية الوطنية

الاحوال المدنية
الأحوال المدنية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشفت الأحوال المدنية عن خطوات تنفيذ خدمة تفعيل الهوية الوطنية، مؤكدة أنه يتم تفعيلها بعد استلامها من الناقل البريدي.

4 خطوات لتنفيذ خدمة تفعيل الهوية الوطنية:اضافة اعلان


وفيما يلي خطوات تنفيذ الخدمة:

1- الدخول إلى موقع منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
2- اختيار الأحوال المدنية.
3- اختيار خدمات الهوية الوطنية.
4- اختيار تفعيل الهوية الوطنية.

في وقت سابق، أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يتم تفعيل بطاقة الهوية الوطنية عند استلامها.

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي "العناية بالعملاء"، على سؤال مستفيد بشأن آلية تفعيل الهوية الوطنية.

وأجابت الأحوال المدنية بقولها: "يتم تفعيل بطاقة الهوية الوطنية عند استلامها، نسعد بخدمتك".


وفي وقت سابق، كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خطوات تفعيل الهوية الوطنية عبر منصة "أبشر" بعد تجديدها.


إصدار بدل فاقد للهوية على منصة أبشر


وأضافت أنه يمكن الآن وبكل سهولة، إصدار بدل فاقد للهوية بشكل إلكتروني من منصة أبشر، عبر الخطوات التالية:
1 - الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.
2 - اختيار خدمات من تبويب "خدماتي".
3 - اختيار الأحوال المدنية.
4 - اختيار خدمة الهوية الوطنية.
5 - اختبار طلب هوية بدل فاقد.

كيف تتحقق من صلاحية هويتك عبر أبشر؟


كما توفر منصة أبشر خدمة التحقق من الهوية، التي تمكن المواطنين من الاستعلام عن صلاحية الهوية الوطنية إلكترونيًا.

الحصول على خدمات عبر "أبشر"


وتعد هذه من أكثر الخدمات التي يقبل عليها المواطنون من ضمن الخدمات المتعددة التي تقدمها وتتيحها منصة أبشر، حيث يمكن الحصول عليها كالآتي:
1 - تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.
2 - كتابة "التحقق من صلاحية الهوية" للوصول إليها مباشرة.
3 - البيانات المطلوبة لتنفيذ الخدمة
4 - رقم الهوية.
5 - الرمز المرئي.
6 - رقم النسخة.

اقرأ أيضا

طريقة الاستعلام عن منفعة التعطل عن العمل "ساند".. بالخطوات والرابط

الاستعلام عن رسوم المرافقين عبر منصة "أبشر"

عاجل.. كيفية تنازل الزوج لزوجته عن الدعم السكني.. تعرف على الإجراءات المطلوبة

عبر "ناجز".. وزير العدل يوجه بإطلاق خدمات "التبليغ العدلي"

توضيح من الزكاة والضريبة والجمارك عن الوظائف المتاحة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ابشر - الاحوال المدنية - تجديد الهوية 11:32 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

"الأحوال المدنية" تحصد 3 جوائز في ملتقى أبشر 2023 .. تعرف عليها

ابشر - الهوية الوطنية 7:16 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

"الأحوال المدنية": 5 خطوات للاستفادة من خدمة تفعيل الهوية الوطنية عبر أبشر

حساب المواطن 6:25 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

شروط استحقاق دعم حساب المواطن 1445

الموارد البشرية 8:01 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. شروط وطريقة الحصول على إعانة التأهيل الشامل 1445

اقرأ أيضا

التأمينات الاجتماعية1
4:03 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. أقل سن للاشتراك الإلزامي في نظام التأمينات

الموارد البشرية1
3:43 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

شروط إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المادي

867887
3:18 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

بشرى للخريجين.. "عقارات الدولة" تطرح وظائف إدارية وقانونية

رواتب - راتب - ريال - وظائف
3:18 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. موعد صرف راتب التأهيل الشامل لشهر ديسمبر.. الرابط وطريقة الاستعلام

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
9:00 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. خطأ يقع فيه البعض في حساب المواطن يؤثر على الاستحقاق.. تعرف عليه

الرخصة المهنية
12:02 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

تقويم التعليم: 3 وثائق يمكن الدخول بها لاختبار الرخصة المهنية

اكتمال الشبكة
8:27 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن اكتمال الشبكة الرئيسية لـ"حافلات الرياض"

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
8:06 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. بدءا من اليوم وبدون خبرة.. وظائف شاغرة بوزارة الحرس الوطني

وزارة الداخلية
6:59 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. اقتحم مزرعته وهو آمن مطمئن.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في مواطن بالقصيم

هيئة تقويم التعليم
6:16 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

هل يلزم الحضور بأصل الهوية الوطنية لأداء اختبارات الرخصة المهنية؟