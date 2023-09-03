ينتهي غدًا.. الإعلان عن المزاد الإلكتروني للوحات المعدنية عبر أبشر

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أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إقامة المزاد الإلكتروني للوحات المعدنية،
وذلك المنصة الرائدة في الخدمات الإلكترونية "أبشر".
موعد طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزةوأوضحت عبر حسابها في منصة "إكس"، أن المزاد بدأ في الثامنة من
صباح اليوم الأحد 3 سبتمبر، ويستمر حتى الساعة العاشرة من مساء غد الاثنين 4
سبتمبر.
تمكين الراغبين من شراء اللوحات المميزةوأضافت أنها حددت موعد طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة
أبشر، ليتمكن الراغبين من شراء اللوحات المميزة من المشاركة إلكترونياً عبر المنصة.
طريقة الاشتراك في مزاد اللوحات المميزةوأكدت أنا حددت الإدارة طريقة الاشتراك في مزاد اللوحات المميزة
إلكترونياً عبر أبشر، وذلك من خلال 4 خطوات للوصول للخدمة كالتالي:
1- اختيار خدمات المرور.
2- الدخول مباشرة على منصة أبشر.
3- اختيار خدمات من تبويب خدمات.
4- اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.