ينتهي غدًا.. الإعلان عن المزاد الإلكتروني للوحات المعدنية عبر أبشر

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أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إقامة المزاد الإلكتروني للوحات المعدنية، وذلك المنصة الرائدة في الخدمات الإلكترونية "أبشر".





موعد طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة



تمكين الراغبين من شراء اللوحات المميزة



طريقة الاشتراك في مزاد اللوحات المميزة



خدمة اختيار اللوحات المعدنية المميزة



وأوضحت عبر حسابها في منصة "إكس"، أن المزاد بدأ في الثامنة من صباح اليوم الأحد 3 سبتمبر، ويستمر حتى الساعة العاشرة من مساء غد الاثنين 4 سبتمبر.وأضافت أنها حددت موعد طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة أبشر، ليتمكن الراغبين من شراء اللوحات المميزة من المشاركة إلكترونياً عبر المنصة.وأكدت أنا حددت الإدارة طريقة الاشتراك في مزاد اللوحات المميزة إلكترونياً عبر أبشر، وذلك من خلال 4 خطوات للوصول للخدمة كالتالي:1- اختيار خدمات المرور.2- الدخول مباشرة على منصة أبشر.3- اختيار خدمات من تبويب خدمات.4- اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.وأشار إلى أن هذه الخدمة تأتي في إطار سلسلة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للتسهيل على المواطنين للاستفادة من خدمة اختيار اللوحات المعدنية المميزة المطروحة والتي تحتوي على حرف ورقم، أو حرفين ورقمين.