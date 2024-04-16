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لا تفوت الفرصة.. جامعة الحدود الشمالية تطرح وظائف شاغرة بنظام العقود

جامعة-الحدود-الشمالية
جامعة الحدود الشمالية
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أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن توفر عدد من الوظائف التعليمية بمسمى "مدرس لغة إنجليزية"، لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة بنظام العقود في التخصصات التالية:اضافة اعلان

التخصصات المطلوبة

- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الماجستير في أي من التخصصات التالية:
- TEFL
- TESL
- TESOL
- Linguistics
- Applied Linguistics

الشروط

1 - أن يكون المتقدم مواطنًا، ولائق صحيًا.
2 - أن يكون تقديره في مرحلتي البكالوريوس والماجستير جيد جدًا على الأقل.
3 - أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها .
4 - أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الماجستير في أحد التخصصات التالية ,TESOL TEFL ,TESL
Linguistics, Applied Linguistics.
5 - أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة لا تقل عن ٦ في اختبار الأيلتس، أو ما يعادلها في الاختبارات الأخرى.
6 - أن تكون الدراسة في مرحلتي البكالوريوس والماجستير قد تمت بالانتظام والتفرغ التام مع الإقامة في مقر الدراسة.
- انطباق ضوابط وشروط التعيين وفق لائحة التعيينات بجامعة الحدود الشمالية.
- تطبق لائحة الوظائف التعليمة المعتمدة وما يطرأ عليها من تعديلات جميع الوظائف بنظام التعاقد، علماً بأن الترشيح على هذه الوظائف لا يُعد توظيفًا نهائيًا.

مكان العمل

1 – عرعر.
2 – طريف.
3 – رفحاء.

طريقة التقديم

بدأ التقديم يوم الخميس 1445/9/18هـ عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الأحد 1445/10/19 هـ.

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