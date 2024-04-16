لا تفوت الفرصة.. جامعة الحدود الشمالية تطرح وظائف شاغرة بنظام العقود

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أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن توفر عدد من الوظائف التعليمية بمسمى "مدرس لغة إنجليزية"، لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة بنظام العقود في التخصصات التالية:
التخصصات
المطلوبة-
أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الماجستير في أي من التخصصات التالية:
- TEFL
- TESL
- TESOL
- Linguistics
- Applied Linguistics
الشروط1 -
أن يكون المتقدم مواطنًا، ولائق صحيًا.
2 - أن يكون تقديره في مرحلتي البكالوريوس والماجستير جيد جدًا على الأقل.
3 - أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها .
4 - أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الماجستير في أحد التخصصات التالية ,TESOL TEFL ,TESL
Linguistics, Applied Linguistics.
5 - أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة لا تقل عن ٦ في اختبار الأيلتس، أو ما يعادلها في الاختبارات الأخرى.
6 - أن تكون الدراسة في مرحلتي البكالوريوس والماجستير قد تمت بالانتظام والتفرغ التام مع الإقامة في مقر الدراسة.
- انطباق ضوابط وشروط التعيين وفق لائحة التعيينات بجامعة الحدود الشمالية.
- تطبق لائحة الوظائف التعليمة المعتمدة وما يطرأ عليها من تعديلات جميع الوظائف بنظام التعاقد، علماً بأن الترشيح على هذه الوظائف لا يُعد توظيفًا نهائيًا.
مكان
العمل1 –
عرعر.
2 – طريف.
3 – رفحاء.