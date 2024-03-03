الأحد، 22 شعبان 1445 ، 03 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بدأ الآن.. رابط وطريقة التقديم على وظائف جامعة الملك عبدالعزيز

جامعة الملك عبدالعزيز
وظائف جامعة الملك عبدالعزيز
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشفت جامعة الملك عبدالعزيز، عن طرح عدد 179 وظيفة أكاديمية بمسمى "معلم ممارس" بمعهد اللغة الإنجليزية.

رابط وطريقة التقديم على وظائف جامعة الملك عبدالعزيزاضافة اعلان

وأوضحت أنها ترغب في إشغال الوظيفة بمواطنين عن طريق المسابقة الوظيفية على النحو التالي:

المسمى الوظيفي

- معلم ممارس

العدد

 179 وظيفة.

الوثائق المطلوبة

- الهوية الوطنية.

المؤهل العلمي المطلوب

- السيرة الذاتية.

طريقة التقديم

وبدأ التقديم اليوم الأحد 1445/8/22هـ (الموافق 2024/3/3م) من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الخميس 1445/8/26هـ (الموافق 2024/3/7م).

اقرأ أيضا

التقديم يبدأ الإثنين.. تفاصيل الوظائف المتاحة في جامعة بيشة

عاجل..أكثر من مكافأة.. الصندوق الصناعي يعلن عن فتح باب التقديم في برامج تطوير الخريجين من الغد

عاجل.. ما سبب تأخر صدور الأهلية؟.. حساب المواطن يرد

عاجل.. مئات الوظائف في 6 جهات بينها التعليم والسوق المالية.. التقديم يبدأ غدًا برواتب تصل 14 ألف ريال

تفاصيل جديدة عن وظائف التعليم.. مدة العقود واختبار الكفايات وسنة التخرج

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

جامعة ام القرى 5:03 م السبت، 10 فبراير 2024

عاجل.. رابط وتخصصات جامعة أم القرى قبل ساعات من إغلاق باب التقديم

e352737f-fd73-41fd-a6ee-bfba4d76dc24 12:32 م الخميس، 08 فبراير 2024

رابط وطريقة التقديم على وظائف جامعة جدة في عدة تخصصات

رابط-تسجيل-دخول-الموارد-البشرية-1442 5:01 م الأربعاء، 07 فبراير 2024

عاجل.. الموارد البشرية تطرح عشرات الوظائف في مختلف المناطق

المركز الوطني لإدارة النفايات - - موان 8:36 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

المركز الوطني لإدارة النفايات يعلن عن وظائف شاغرة في عدة مجالات