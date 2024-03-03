بدأ الآن.. رابط وطريقة التقديم على وظائف جامعة الملك عبدالعزيز

كشفت
جامعة الملك عبدالعزيز، عن طرح عدد 179 وظيفة أكاديمية بمسمى "معلم ممارس"
بمعهد اللغة الإنجليزية.
رابط
وطريقة التقديم على وظائف جامعة الملك عبدالعزيز
وأوضحت
أنها ترغب في إشغال الوظيفة بمواطنين عن
طريق المسابقة الوظيفية على النحو التالي:
المسمى
الوظيفي
-
معلم ممارس
العدد
179 وظيفة.
الوثائق
المطلوبة
-
الهوية الوطنية.
المؤهل
العلمي المطلوب
-
السيرة الذاتية.
طريقة
التقديم
وبدأ
التقديم اليوم الأحد 1445/8/22هـ (الموافق 2024/3/3م) من خلال هذا الرابط (اضغط هنا
)
ويستمر حتى الخميس 1445/8/26هـ (الموافق 2024/3/7م).