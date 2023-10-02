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صحيفة تواصل الالكترونية

استقدمت عاملة منزلية وبعد وصولها ترفض العمل.. "مساند" يعلق؟

مساند العمالة المنزلية
مساند
أ أ
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تفاعلت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة مع شكوى مواطنة استقدمت عاملة منزلية وبعد وصولها أضربت ورفضت العمل.

شكوى مواطنةاضافة اعلان


وقالت المواطنة، في رسالة عبر حساب منصة مساند في إكس "تويتر سابقا: "منذ وصول العاملة وهي ترفض العمل وتطالب بالعودة، وتواصلت مع المكتب لإعادتها وتبديلها؟ فماذا أفعل؟ وكيف أسترجع حقوقي؟".

فترة التجربة للعمالة


وأجابت منصة مساند، بقولها: "إنه خلال فترة التجربة يلتزم مكتب/شركة الاستقدام بترحيل العامل، وإعادة تكلفة الاستقدام محسوما منها ما يعادل المدة التي قضاها العامل في العمل حسب المعادلة التالية: (إجمالي تكلفة الاستقدام ÷ مدة عقد عمل العامل بالأشهر) × المدة المتبقية من مدة عقد عمل العامل بالأشهر.

فترة التجربة للعمالة المنزلية


كذلك حددت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، فترة التجربة للعمالة المنزلية بعد الاستقدام والطرف المسؤول عن فترة التجربة.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، عبر حسابها الرسمي في "إكس"، ردا على سؤال مغرد قال فيه "هل العمالة المنزلية أول 3 شهور تجربة؟".
وأجابت منصة مساند بقولها "يكون الطرف الأول مسؤولاً عن العامل الذي توسط باستقدامه لمده لا تقل عن ( 90يوما ) من تاريخ قدومه للمملكة".
وأضافت منصة مساند "يتحمل الطرف الثاني في حال انتهاء فترة مسؤولية الطرف الأول عن العامل".

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