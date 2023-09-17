هل بلاغات تغيب العمالة المنزلية من اختصاص منصة مساند؟

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يشكو بعض المواطنين من مشاكل العمالة المنزلية وبالأخص تغيب أو هروب العمالة أو إصابتها بالأمراض أو عدم قدرتها على أداء الأعمال والمهام المطلوبة منها والمنصوص عليها في العقد. اضافة اعلان





بلاغات تغيب العمالة



4 خطوات لتحويل راتب العمالة



مدة تحويل تكلفة نقل العمالة



آلية توثيق العقود



عقود العمالة المنزلية



ويتوجه البعض من المواطنين بشكاوى لمنصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة، بشأن بلاغات تغيب العمالة وتصحيح وضع العمالة الهاربة إلى الوضع النظامي، إلا ان منصة مساند تؤكد أن بلاغات التغيب ليست من اختصاصاتها.وقالت منصة مساند، في ردها على شكوى أحد المواطنين بشأن بلاغات تغيب العمالة ورغبته في تصحيح وضع العمالة : "نعتذر منك استفسارك خارج نطاق مساند, وللتعرف على خدمات مساند يسعدنا زيارتك للرابط التالي: https://musaned.com.sa/services".وفي وقت سابق، حدد الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند"، 4 خطوات لتحويل راتب العمالة عبر urpay :- حـمـل urpay وأنــشــــئ حساب للعمالة- قم باختيار أيقونة مساند وأضف العمالة- اختر دفع راتب وقم بإدخال الراتب ومدة العمل- حدد المحفظة المطلوبة وأكد عملية التحويلوفي وقت سابق، حدد الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، مدة تحويل تكلفة نقل العمالة إلى صاحب العمل الحالي.جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدة تحويل تكلفة ومستحقات نقل العمالة إلى صاحب العمل الحالي.وأجابت منصة مساند، بقولها: “إنه يتم تحويل تكلفة النقل إلى صاحب العمل الحالي خلال 5 أيام عمل من إتمام عملية النقل”.وكان الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، قد حدد في وقت سابق، آلية توثيق العقود للعمالة المنزلية.وردًا على استفسار حول آلية إجراء تعديل راتب بمساند، قالت عبر حسابها في موقع “إكس” (تويتر سابقًا): “هي خدمة لتوثيق عقود العمالة المنزلية المتواجدة داخل المملكة لحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، والتأكد من شمول العقد على جميع البنود اللازمة”.وأطلقت “مساند”، خدمة توثيق عقود العمالة المنزلية المتواجدة داخل المملكة ولا يوجد لديهم عقود عمل سارية وموثقه وذلك عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بها.يذكر أن مساند هي أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويهدف إلى متابعة وتحسين قطاع العمالة المنزلية، وذلك عبر تنسيق العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع العام عبر تطبيقات تقنية مبتكرة وخدمات إلكترونية تستهدف مقدمي الخدمات والعملاء.