منصة مساند: 5 خطوات لتوثيق عقود العمالة

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حددت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند"، بالتفصيل خطوات توثيق عقود العمالة.

وأوضحت منصة مساند، عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس" تويتر سابقا أنه يمكن توثيق العقد عبر منصة مساند من خلال الخطوات التالية: اضافة اعلان





خطوات توثيق العقود



تحويل راتب العمالة



4 خطوات لتحويل راتب العمالة



مدة تحويل تكلفة نقل العمالة



1- اختر صفحة العقود2- ثم خيار التوثيق في قسم الطلبات الجديدة3- أكمل خطوات طلب توثيق العقد وأرسل الطلب4- سيتم إرسال الرابط إلى العامل عبر رسالة نصية5- على العامل استخدام رقم الإقامة ثم رمز التحقق للدخول والموافقة على توثيق العقدوفي وقت سابق، حدد الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند"، 4 خطوات لتحويل راتب العمالة عبر urpay :- حـمـل urpay وأنــشــــئ حساب للعمالة- قم باختيار أيقونة مساند وأضف العمالة- اختر دفع راتب وقم بإدخال الراتب ومدة العمل- حدد المحفظة المطلوبة وأكد عملية التحويلوفي وقت سابق، حدد الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، مدة تحويل تكلفة نقل العمالة إلى صاحب العمل الحالي.جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدة تحويل تكلفة ومستحقات نقل العمالة إلى صاحب العمل الحالي.وأجابت منصة مساند، بقولها: “إنه يتم تحويل تكلفة النقل إلى صاحب العمل الحالي خلال 5 أيام عمل من إتمام عملية النقل”.