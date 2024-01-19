عاجل.. تحديث بيانات الاسم في حساب المواطن

أ أ

كشف حساب المواطن عن آلية تحديث الاسم في البيانات الشخصية للمستفيدين من برنامج الدعم.

وقال عبر حسابه في منصة "إكس:" ردًا على استفسار بهذا الصدد:" "في حال تم تحديث بيانات الاسم في الأحوال المدنية سيتم تغيير الاسم تلقائيًا في حساب المواطن،". اضافة اعلان



حياك الله ، في حال تم تحديث بيانات الاسم في الأحوال المدنية سيتم تغيير الاسم تلقائياً في حساب المواطن، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 18, 2024

خطوات إجراء تغييرات على بيانات المستفيدين



تعديل بيانات حساب المواطن



تغيير رقم الجوال في حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

