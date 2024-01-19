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عاجل.. تحديث بيانات الاسم في حساب المواطن

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
حساب المواطن
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كشف حساب المواطن عن آلية تحديث الاسم في البيانات الشخصية للمستفيدين من برنامج الدعم.
وقال عبر حسابه في منصة "إكس:" ردًا على استفسار بهذا الصدد:" "في حال تم تحديث بيانات الاسم في الأحوال المدنية سيتم تغيير الاسم تلقائيًا في حساب المواطن،".اضافة اعلان


خطوات إجراء تغييرات على بيانات المستفيدين 

حدد حساب المواطن، خطوات إجراء التغييرات على البيانات الشخصية للمستفيدين ببرنامج الدعم.
وفيما يلي الخطوات التي حددها البرنامج في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك:
التوجه الى حسابك 
تعديل الدخل من خلال أيقونة (ملف المستفيد، بيانات عامة) 
تعديل الدخل 
حفظ البيانات 
وأوضح البرنامج، أنه سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى. 


تعديل بيانات حساب المواطن

يتيح البرنامج للمستفيدين تحديث وتصحيح بياناتهم الشخصية من خلال الخطوات التالية:
الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن.
- سجِّل البيانات الشخصية وأدخل الرمز المرئي ورمز التحقق.
- انقر على تسجيل الدخول.
- اختر تفاصيل الطلب من القائمة الرئيسة.
- اختر خدمة تعديل البيانات.
- قم بتحديث البيانات المطلوب تعديلها، سواء كانت بيانات عامة، عنوانًا، تابعين، إفصاح عن الدخل، عقارات، حسابًا بنكيًا، أو إدارة المرفقات.
- تأكد من دقة وصحة جميع المعلومات التي قمت بتحديثها.
- انقر على حفظ.

تغيير رقم الجوال في حساب المواطن

يتيح حساب المواطن، تغيير رقم الجوال الذي يشترط إدراجه ضمن البيانات الشخصية للمستفيدين من برنامج الدعم.
وقال: "يمكنك تغيير رقم الجوال من خلال النقر على اسم المستفيد الرئيسي أعلى الصفحة واختيار تغيير رقم الجوال".


خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن (من هنا).
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها. 
المستهدفون من حساب المواطن
1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

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