عاجل.. كيفية الإفصاح عن السجل التجاري في حساب المواطن

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أتاح حساب المواطن، لممارسي الأنشطة التجارية الاستفادة من برنامج الدعم.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من برنامج حساب المواطن بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عنه بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه". اضافة اعلان

وأضاف: "ويتم الإفصاح عن السجل التجاري باختيار نوع الدخل "عوائد مالية وأعمال تجارية" والمصدر "عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة".



يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من برنامج حساب المواطن بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عنه، بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه، ويتم الافصاح عن السجل التجاري باختيار نوع الدخل "عوائد مالية وأعمال تجارية" والمصدر "عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة". — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 21, 2024

الحد المانع لاستحقاق الدعم



خطوات التسجيل في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن

