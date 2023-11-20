أكثر من 417 وظيفة في مشروع مدينة نيوم

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أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان



المسميات الوظيفية:



- أخصائي التنبؤ بالطلب على المدى القصير.

- كبير أخصائيي إدارة المواهبThe Line FM.

- مهندس رئيسي لإدارة الأصول - مخاطر الأصول والأداء.

- رئيس إدارة تقديم الخدمات.

- مدير مراقب المعلومات.

- مدير العمليات العقارية.

- مدقق 7 نجوم.

- رئيس قسم الامتثال ومدير ضمان الجودة.

- مدير أول التدقيق والامتثال.

- مدير الحلول الرقمية لإدارة المرافق (FM)..

- مدير محتوى.

- صيانة، مدير أول.

- مستشار مالي أول.

- مدير أول للزراعة البيئية الخاضعة للرقابة.

- أخصائي التنبؤ بالطلب - الحراري والوقود.

- محاسب مشروع.

- مدير التصميم - الهندسة المعمارية.

- مدير المحاسبة.

- مدير تخطيط التنقل الإقليمي والحضري.

- والمزيد من الوظائف ...



طريقة التقديم:



أوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).