الأربعاء، 08 جمادى الأولى 1445 ، 22 نوفمبر 2023

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للعمل في عدة مدن

أكثر من 417 وظيفة في مشروع مدينة نيوم

نيوم
مشروع نيوم
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أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية:

- أخصائي التنبؤ بالطلب على المدى القصير.
- كبير أخصائيي إدارة المواهبThe Line FM.
- مهندس رئيسي لإدارة الأصول - مخاطر الأصول والأداء.
- رئيس إدارة تقديم الخدمات.
- مدير مراقب المعلومات.
- مدير العمليات العقارية.
- مدقق 7 نجوم.
- رئيس قسم الامتثال ومدير ضمان الجودة.
- مدير أول التدقيق والامتثال.
- مدير الحلول الرقمية لإدارة المرافق (FM)..
- مدير محتوى.
- صيانة، مدير أول.
- مستشار مالي أول.
- مدير أول للزراعة البيئية الخاضعة للرقابة.
- أخصائي التنبؤ بالطلب - الحراري والوقود.
- محاسب مشروع.
- مدير التصميم - الهندسة المعمارية.
- مدير المحاسبة.
- مدير تخطيط التنقل الإقليمي والحضري.
- والمزيد من الوظائف ...

طريقة التقديم: 

أوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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