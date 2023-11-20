أكثر من 417 وظيفة في مشروع مدينة نيوم

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- أخصائي التنبؤ بالطلب على المدى القصير.
- كبير أخصائيي إدارة المواهبThe Line FM.
- مهندس رئيسي لإدارة الأصول - مخاطر الأصول والأداء.
- رئيس إدارة تقديم الخدمات.
- مدير مراقب المعلومات.
- مدير العمليات العقارية.
- مدقق 7 نجوم.
- رئيس قسم الامتثال ومدير ضمان الجودة.
- مدير أول التدقيق والامتثال.
- مدير الحلول الرقمية لإدارة المرافق (FM)..
- مدير محتوى.
- صيانة، مدير أول.
- مستشار مالي أول.
- مدير أول للزراعة البيئية الخاضعة للرقابة.
- أخصائي التنبؤ بالطلب - الحراري والوقود.
- محاسب مشروع.
- مدير التصميم - الهندسة المعمارية.
- مدير المحاسبة.
- مدير تخطيط التنقل الإقليمي والحضري.
- والمزيد من الوظائف ...
طريقة التقديم:
أوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).