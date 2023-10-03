34 وظيفة شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر

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أعلنت شركة أرامكو روان للحفر عن طرح أكثر من (34) وظيفة (إدارية، مساندة، فنية، هندسية) لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس في مختلف التخصصات للعمل في عدة مدن بالمملكة على النحو التالي: اضافة اعلان





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