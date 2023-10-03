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صحيفة تواصل الالكترونية

34 وظيفة شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر

أرامكو روان للحفر
أرامكو روان للحفر
أ أ
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أعلنت شركة أرامكو روان للحفر عن طرح أكثر من (34) وظيفة (إدارية، مساندة، فنية، هندسية) لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس في مختلف التخصصات للعمل في عدة مدن بالمملكة على النحو التالي:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية:


- مسؤول الحفر 
- مدير أداء العمليات
- مدير تطوير الأعمال
- منسق مراقبة الوثائق
- منسق المخزون
- محلل أداء البيانات
- أخصائي موارد بشرية
- أخصائي مشتريات أول
- أخصائي المخزون
- أخصائي أول امتثال
- أخصائي مشتريات
- أخصائي أمن المعلومات
- أخصائي أول
- مشغل رافعة
- عامل كهرباء
- مدير تقنية المعلومات
- مهندس تصميم
- مهندس معماري أول
- مهندس انشائي ثاني
- مهندس ميكانيكي ثاني
- وظائف أخرى.

المؤهلات المطلوبة:


- الثانوية العامة 
- الدبلوم
- البكالوريس

نبذة عن الشركة:

شركة أرامكو روان للحفر هي شركة عالمية تعمل في مجال الحفر البحري وتمتلك وتدرب أسطولاً من منصات الحفر، وهي مشروع مشترك بين شركة أرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم وشركة روان (شركة عالمية رائدة في مجال الحفر).

طريقة التقديم:


متاح التقديم حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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