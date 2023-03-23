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مرض مفاجيء لطيار.. ومسافر ينقذ الركاب من كارثة محققة
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مرض مفاجيء لطيار.. ومسافر ينقذ الركاب من كارثة محققة

مرض مفاجيء لطيار.. ومسافر ينقذ الركاب من كارثة محققة

مرض مفاجيء لطيار.. ومسافر ينقذ الركاب من كارثة محققة
٠٢:٣٧:٣١ ص، الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كادت رحلة جوية متجهة إلى كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية، أن تنتهي على كاثة، حين تعرض الطيار إلى وعكة صحية مفاجئة، استدعت نقله إلى المستشفى على الفور.

ساعة في الجو

وبقيت الطائرة التي تتبع شركة “ساوث ويست”، في الجو لأكثر من ساعة بقليل قبل أن تعود بأمان إلى مدينة لاس فيجاس، بعد تدخل مسافر، وأنقذ ركاب الطائرة.

طيار سابق يتدخل

وتدخل طيار خارج الخدمة، كان على متن الطائرة للمساعدة في الهبوط بعد أن مرض قبطانها، بينما تولى الطيار المساعد زمام التحكم.

في حين سمع مساعد الطيار، في تسجيلات أرشيف الراديو، وهو يقول: “أصبح القبطان عاجزًا أثناء رحلته إنه الآن في الجزء الخلفي من الطائرة مع طاقم الضيافة، لكننا بحاجة إلى نقله في سيارة إسعاف على الفور”.

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اصطدام طائرة

اضطرت طائرة تابعة لشركة “ساوث وست إيرلاينز”، في وقت سابق، كانت في طريقها إلى مدينة فورت لودرديل الأمريكية قادمة من هافانا إلى العودة إلى مطار خوسيه مارتي الكوبي.

وجاء ذلك في أعقاب ورود أنباء عن اندلاع حريق في محرك إثر الاصطدام بطائر، وهو ما أكده متحدث باسم شركة ساوث وست إيرلاينز لقناة “إن بي سي 6 نيوز بولاية فلوريدا.

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أمريكا رحلة جوية طيار يصاب بمرض لاس فيجاس ولاية أوهايو

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