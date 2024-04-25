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صحيفة تواصل الالكترونية

"حبيبي غاب عن الدنيا".. رسالة مبكية من مواطن بعد تلقيه خطاب غياب من مدرسة ابنه المتوفى

رسالة ولي أمر طالب
رسالة ولي أمر الطالب المتوفى
أ أ
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة مؤثرة لولي أمر طالب رداً على رسالة وردته من مدرسة طفله المتوفى.
وجاء في نص رسالة المدرسة: "نفيدكم بغياب ابنكم عن المدرسة بتاريخ : 1445/10/14 نرجو إحضار عذر رسمي حتى لا يتم الخصم من درجات الغياب".اضافة اعلان

ابني وحبيبي غاب عن الدنيا:

وجاء في رد رسالة ولي أمر الطالب المتوفى رحمه الله، والتي كتبها بحروف تنبض ألماً وحزناً على فراق ولده وفلذة كبده: "مدير ثانوية حكيم بن حزام بقنا أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة الموقرين تحية طيبة ملؤها المحبة والاحترام.
أفيدكم بأن ابني وحبيبي الطالب محمد عبدالرحمن أحمد غاب عن الدنيا بأسرها والتحق بالرفيق الأعلى أرحم الراحمين، وكم كنت أتمنى لو أنه نائم على سريره كي أوقظه وأجبره للذهاب إلى المدرسة كما كنت أفعل".

إن خصمتم درجات الغياب فارفعوا درجاته في عليين

وتابع ولي أمر الطالب في رسالته المبكية والتي أبكت رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأثرت في وجدان كل من قرأها: "وأنا مثلكم ما زلت أراه حياً عفى الله عنه وعنا وأدخله الفردوس الأعلى من الجنة بلاحساب ولا سابقة عذاب وأنزله منازل الأبرار.. وإن خصمتم درجات الغياب فارفعوا درجاته في عليين بدعائكم الصادق ولا تنسون أنه ما زال ابني وابنكم، وأعلم أن هذه الرسالة كانت بالخطأ وكان قد رحل عنا".

رسالتكم حركت شجني وحزني

وواصل والد الطفل في رسالته ردا على رسالة المدرسة: "ولكن رسالتكم حركت شجني وحزني عليه فجدت بشيء من الوصية لكم، سلموا لي على زملائه وأساتذته سلموا لي على كرسيه وطاولته سلموا لي على جدران مدرسته وعلى زوايا مكانه واقبلوا عذره وتقصيره ولا تنسوه من خالص دعائكم واستسمحوا له من كل أصدقائه وأساتذته.. جمعنا الله به في مقعد صدق عند مليك مقتدر وتقبلوا عاطر التحايا وصادق المودة.. ولي أمر الفقيد محمد عبدالرحمن أحمد".


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