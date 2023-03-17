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خطيب المسجد النبوي: اغتنموا رمضان واحفظوا ألسنتكم فيه (فيديو)

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خطيب المسجد النبوي: اغتنموا رمضان واحفظوا ألسنتكم فيه (فيديو)

خطيب المسجد النبوي: اغتنموا رمضان واحفظوا ألسنتكم فيه (فيديو)

خطيب المسجد النبوي: اغتنموا رمضان واحفظوا ألسنتكم فيه (فيديو)
٠٢:١٦:١٧ م، الجمعة، ٢٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حث خطيب المسجد النبوي، خالد المهنا، على اغتنام شهر رمضان، وحفظ الألسنة مما يُنقص من أجر الصوم.

وقال المهنا في خطبة الجمعة اليوم: “ما أولى العبد المحسن لنفسه وأحقه بأن يصون عبادته عما يبطلها أو ينقص ثوابها، كي ما يوفى أجرها ويذوق حلاوتها، ويحصّل مقاصدها.

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أصون الناس لصيامه

وأضاف: “وأن أصون الناس لصيامه من كان أحفظم للسانه، وأشغلهم بطاعة ربه، وأتركهم لما لا يعنيه”.

واستشهد على ذلك بما قاله الرؤف الرحيم بأمته صلى الله عليه وسلم: “فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب”.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “مَن لم يَدَعْ قول الزُّور والعملَ به والجهلَ، فليس للهِ حاجةٌ أن يَدَعَ طعامه وشرابه”.

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الكلمات الدلالية:
أجر الصيام حفظ الألسنة خالد المهنا خطيب المسجد النبوي شهر رمضان

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