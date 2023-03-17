خطيب المسجد النبوي: اغتنموا رمضان واحفظوا ألسنتكم فيه (فيديو)

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حث خطيب المسجد النبوي، خالد المهنا، على اغتنام شهر رمضان، وحفظ الألسنة مما يُنقص من أجر الصوم.

وقال المهنا في خطبة الجمعة اليوم: “ما أولى العبد المحسن لنفسه وأحقه بأن يصون عبادته عما يبطلها أو ينقص ثوابها، كي ما يوفى أجرها ويذوق حلاوتها، ويحصّل مقاصدها.

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أصون الناس لصيامه

وأضاف: “وأن أصون الناس لصيامه من كان أحفظم للسانه، وأشغلهم بطاعة ربه، وأتركهم لما لا يعنيه”.

واستشهد على ذلك بما قاله الرؤف الرحيم بأمته صلى الله عليه وسلم: “فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب”.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “مَن لم يَدَعْ قول الزُّور والعملَ به والجهلَ، فليس للهِ حاجةٌ أن يَدَعَ طعامه وشرابه”.

فيديو | خطيب المسجد النبوي خالد المهنا: اغتنموا #رمضان واحفظوا ألسنتكم واتركوا ما لا يعنيكم#الإخبارية pic.twitter.com/QvJw6mygvG — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 17, 2023

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