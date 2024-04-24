شاهد.. تمساح يقتحم قاعدة جوية أمريكية ويعترض طائرة

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اقتحم تمساح يبلغ طوله أكثر من 3 أمتار، قاعدة للقوات الجوية الأمريكية في فلوريدا، حيث شوهد يجلس تحت عجلات طائرة تقف على المدرج.

وأظهرت صور نشرتها قاعدة ماكديل الجوية في مقاطعة هيلزبورو، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التمساح الذي شق طريقه إلى المدرج يوم الاثنين، وتسلل بين عجلات جهاز هبوط الطائرة.





وعلى إثر ذلك، تم استدعاء لجنة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية في فلوريدا إلى مكان الحادث ونقل التمساح إلى نهر هيلزبورو القريب.







وجاء في منشور للقاعدة: "تم نقل أحدث طيار (التمساح) لدينا إلى بيئة أكثر ملاءمة خارج القاعدة. شكر خاص للجنة FWC للمساعدة. يعتقدون أن إلفيس دفع هذا الرجل بعيدًا عن المنزل"، في إشارة إلى تمساح كبير شهير يُدعى إلفيس تم رصده داخل القاعدة في مناسبات عديدة سابقة.





