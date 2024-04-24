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للطلاب والأمهات.. أهم النصائح لمذاكرة أكثر إنتاجية

المذاكرة الاختبارات
لمذاكرة أكثر إنتاجية
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وجهت المنصة الرئيسة للتوعية الصحية بوزارة الصحة "عيش بصحة"، 5 نصائح مهمة لمذاكرة أكثر إنتاجية.

أهم النصائح  لمذاكرة أكثر إنتاجيةاضافة اعلان

وعلى حسابها في منصة إكس، أوضحت أنه لمذاكرة أكثر إنتاجية، فإنها تُشجع الطلاب والطالبات على ممارسة النصائح التالية:
1 - أخذ راحة من 5 إلى 10 دقائق في كل ساعة مذاكرة.
2 - الحرص على تناول الوجبات المتوازنة ذات القيمة العالية.
3 - الحرص على قضاء أوقات الراحة بممارسة نشاط بدني.
4 - تجنب وجود أي مصدر للإلهاء، كالهواتف أو التلفاز.
5 - الحرص على أخذ قدر كافٍ من النوم، سبع ساعات فأكثر.


أفضل وقت للمذاكرة

وفي تصريحات لـ"الإخبارية"، كشف المستشار التربوي مسفر الهزاع، أن أفضل وقت المذاكرة هو الصباح الباكرـ حيث يستيقظ الشاب أو الشابة مبكرًا ويصلى الفجر يكون في ذمة الله.

وثانيًا فإنه في هذا الوقت تكون طبقة الأوزون أقرب إلى الأرض وهي تبعث النشاط والحيوية لأي شخص في هذا الوقت.

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