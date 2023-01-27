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توقعات الأرصاد: ضباب كثيف يحجب الرؤية على 4 مناطق

توقعات الأرصاد: ضباب كثيف يحجب الرؤية على 4 مناطق

توقعات الأرصاد: ضباب كثيف يحجب الرؤية على 4 مناطق
٠٣:٠٣:٠٠ ص، الجمعة، ٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على أربع مناطق تستمر خلال الساعات القليلة القادمة بمشيئة الله.

وتتمثل الحالة الجوية، في تكون ضباب كثيف على كل من “الرياض والباحة ونجران وعسير”، تسبب في تدني الرؤية الأفقية لاسيما على الطرق السريعة.

ضباب كيف يعيق الرؤية

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة الجوية على المناطق الأربع حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، بمشيئة الله تعالى.

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سحب رعدية ممطرة

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.

في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل.

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