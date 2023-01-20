“الأرصاد” ينبه إلى تكون الضباب على هذه المناطق حتى الصباح

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا من سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة أحيانًا يتخللها حالة من الضباب الكثيف والسحب الممطرة على هذه المناطق من المملكة.

الحالة المتوقعة مصحوبة برياح نشطة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة، وأن الرؤية الأفقية تتأثر بالضباب على أجزاء من هذه المناطق:

1 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “الرايس و ينبع”.

2 – منطقة جازان، وتشمل “الدرب وجازان وفرسان”.

3 – منطقة الرياض، وتشمل “الخرج والعاصمة الرياض”.

4 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “ثول وجدة ورابغ والشعيبة والمظيلف والليث”.

عودة الدفء نهارًا مع أمطار على هذه المناطق

وتوقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، عودة الدفء النسبي وأجواء معتدلة وسط النهار مع بقاء الأجواء باردة ليلًا وفجرًا اعتبارًا من غد السبت، على معظم أنحاء المملكة، مبينًا أنه لازالت الحالة الممطرة الحادي عشر المتوقعة موجودة على أجزاء من الرياض والقصيم والشرقية ومكة والباحة وعسير والخليج وشرقي المدينة وحائل والشمالية.

أمطار على الرياض والشرقية والقصيم بعد أيام

كما توقع محلل الطقس بمركز الأرصاد عقيل العقيل ارتفاع درجة الحرارة مع هطول الأمطار على الرياض والشرقية والقصيم والمنتزهات البرية شمال شرق الرياض والقصيم، ابتداءً من يوم الأحد المقبل، متوقعًا أن تمتد الأمطار على عسير والباحة وجازان والسواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة وتمتد من يوم الاثنين إلى الخميس للرياض العاصمة والمنطقة الشرقية وحائل والمدينة المنورة.

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