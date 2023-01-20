السبت، ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
دراسة مذهلة تكشف سر ضخامة الحيتان.. تعرف على الأسباب
تنبيه متقدم من “الأرصاد”: رياح وأمطار وأتربة على هذه المناطق حتى الـمساء
خدمة اليوم.. 4 خطوات لمعرفة البيانات المكانية للمدارس والتخطيط المدرسي
بالفيديو.. الخثلان يوضح خطأً شائعًا في الوضوء قد يبطل الصلاة
“ماسك” يسرح 80% من موظفي “تويتر”
اليمن يُحذر قيادات المؤتمر الشعبي العام من اختراق مليشيا الحوثي

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“الأرصاد” ينبه إلى تكون الضباب على هذه المناطق حتى الصباح

“الأرصاد” ينبه إلى تكون الضباب على هذه المناطق حتى الصباح

“الأرصاد” ينبه إلى تكون الضباب على هذه المناطق حتى الصباح
٠٢:١٠:٤٥ ص، السبت، ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا من سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة أحيانًا يتخللها حالة من الضباب الكثيف والسحب الممطرة على هذه المناطق من المملكة.

الحالة المتوقعة مصحوبة برياح نشطة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة، وأن الرؤية الأفقية تتأثر بالضباب على أجزاء من هذه المناطق:

1 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “الرايس و ينبع”.

الصورة

2 – منطقة جازان، وتشمل “الدرب وجازان وفرسان”.

الصورة

3 – منطقة الرياض، وتشمل “الخرج والعاصمة الرياض”.

الصورة

4 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “ثول وجدة ورابغ والشعيبة والمظيلف والليث”.

الصورة

عودة الدفء نهارًا مع أمطار على هذه المناطق

وتوقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، عودة الدفء النسبي وأجواء معتدلة وسط النهار مع بقاء الأجواء باردة ليلًا وفجرًا اعتبارًا من غد السبت، على معظم أنحاء المملكة، مبينًا أنه لازالت الحالة الممطرة الحادي عشر المتوقعة موجودة على أجزاء من الرياض والقصيم والشرقية ومكة والباحة وعسير والخليج وشرقي المدينة وحائل والشمالية.

أمطار على الرياض والشرقية والقصيم بعد أيام

كما توقع محلل الطقس بمركز الأرصاد عقيل العقيل ارتفاع درجة الحرارة مع هطول الأمطار على الرياض والشرقية والقصيم والمنتزهات البرية شمال شرق الرياض والقصيم، ابتداءً من يوم الأحد المقبل، متوقعًا أن تمتد الأمطار على عسير والباحة وجازان والسواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة وتمتد من يوم الاثنين إلى الخميس للرياض العاصمة والمنطقة الشرقية وحائل والمدينة المنورة.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد ينبه سكان هذه المناطق: أمطار ورياح وأتربة مثارة حتى الـمساء

أهم 10.. تحذيرات من جميع الجهات لتقلبات الطقس غدًا ومفقود جديد في الرياض

منها مكة وجازان.. تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة تحجب الرؤية في 4 مناطق

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم أمطار غزيرة الضباب حالة الطقس رياح نشطة مركز الأرصاد

مواد ذات صلة

المزيد
أعضاء مجلس الشورى المعينون حديثاً يؤدون القسم

أعضاء مجلس الشورى المعينون حديثاً يؤدون القسم

٠١:١٩ م، الخميس، ١٩ فبراير ٢٠١٥
«خيركم»: دراسات أثبتت أن وجود حلقات تحفيظ في الأحياء يجعلها «أكثر أمناً»

«خيركم»: دراسات أثبتت أن وجود حلقات تحفيظ في الأحياء يجعلها «أكثر أمناً»

٠٩:٣٢ م، الأثنين، ١٩ أكتوبر ٢٠١٥
تبوك.. فتيات يرشقن سيارة شباب بعد التحرش بهن (فيديو)

تبوك.. فتيات يرشقن سيارة شباب بعد التحرش بهن (فيديو)

٠١:٣٣ ص، الثلاثاء، ٠٩ مايو ٢٠١٧
بريطانيا: عبوة ناسفة أسقطت الطائرة الروسية.. ومصدر مصري: انفجار غامض

بريطانيا: عبوة ناسفة أسقطت الطائرة الروسية.. ومصدر مصري: انفجار غامض

٠٩:٤١ م، الأربعاء، ٠٤ نوفمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *