الأسبوع القادم.. تحذير من حالة ماطرة واسعة التأثير على المملكة ودول الخليج

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حذر خبراء الأرصاد من حالة مطرية واسعة النطاق، متوقعة الأسبوع القادم على المملكة ودول الخليج.







حالة ماطرة واسعة على المملكة والخليج



أهم الظواهر الجوية للحالة الماطرة المُتوقعة:



أمطار غزيرة على معظم المناطق لمدة 6 أيام



تحذير من الدفاع المدني



وحسب "طقس العرب"، فقد توقع الخبراء احتمالية تأثر كافة دول الخليج العربي بحالة ماطرة تتسم بالقوة والشمولية وذلك خلال الأيام الأخيرة من إبريل وحتى بدايات مايو المقبل.وأوضح المتخصصون أن الحالة الماطرة قد بدأت فعليًا بتأثيرها على المملكة اليوم الجُمعة، تحديدًا على الأجزاء الغربية منها، وسط توقعات بتصاعد شدتها واتساع نطاق تأثيرها يومًا بعد يوم.وأضاف الخبراء أن الحالة تبدأ بالتأثير المُباشر على باقي دول الخليج الأيام المقبلة، وتشمل "الكويت وقطر والبحرين والإمارات وسلطنة عُمان".1 - شدة العواصف الرعدية وكثرة الصواعق.2 - تشكل السحب ركامية ذات طابع استوائي على نطاق واسع.3 - هطول الأمطار بغزارة عالية أحيانًا على بعض النطاقات الجُغرافية4 - تساقط زخات البَرَد بكثافة عالية أحيانًا وبأحجام قد تكون كبيرة.5 - شدة الرياح الهابطة المُصاحبة للسحب الرعدية والتي قد تتسبب بتشكل موجات غبارية.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.وحذرت من عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من أمس الخميس وحتى يوم الثلاثاء المقبل.