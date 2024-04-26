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الأسبوع القادم.. تحذير من حالة ماطرة واسعة التأثير على المملكة ودول الخليج

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حالة مطرية
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حذر خبراء الأرصاد من حالة مطرية واسعة النطاق، متوقعة الأسبوع القادم على المملكة ودول الخليج.

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حالة ماطرة واسعة على المملكة والخليج

وحسب "طقس العرب"، فقد توقع الخبراء احتمالية تأثر كافة دول الخليج العربي بحالة ماطرة تتسم بالقوة والشمولية وذلك خلال الأيام الأخيرة من إبريل وحتى بدايات مايو المقبل.
وأوضح المتخصصون أن الحالة الماطرة قد بدأت فعليًا بتأثيرها على المملكة اليوم الجُمعة، تحديدًا على الأجزاء الغربية منها، وسط توقعات بتصاعد شدتها واتساع نطاق تأثيرها يومًا بعد يوم.


وأضاف الخبراء أن الحالة تبدأ بالتأثير المُباشر على باقي دول الخليج الأيام المقبلة، وتشمل "الكويت وقطر والبحرين والإمارات وسلطنة عُمان".

 أهم الظواهر الجوية للحالة الماطرة المُتوقعة:

1 - شدة العواصف الرعدية وكثرة الصواعق.
2 - تشكل السحب ركامية ذات طابع استوائي على نطاق واسع.
3 - هطول الأمطار بغزارة عالية أحيانًا على بعض النطاقات الجُغرافية 
4 - تساقط زخات البَرَد بكثافة عالية أحيانًا وبأحجام قد تكون كبيرة.
5 - شدة الرياح الهابطة المُصاحبة للسحب الرعدية والتي قد تتسبب بتشكل موجات غبارية.


أمطار غزيرة على معظم المناطق لمدة 6 أيام

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.

تحذير من الدفاع المدني

وحذرت من عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من أمس الخميس وحتى يوم الثلاثاء المقبل.

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