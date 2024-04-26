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الأحوال المدنية: منح الجنسية السعودية لـ4 أشخاص

الجنسية السعودية
منح الجنسية السعودية لـ4 أشخاص
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أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية في منطقة الرياض، والأحوال المدنية في محافظة جدة، صدور أمر سامٍ كريم وقرار وزاري بمنح الجنسية السعودية لـ4 أشخاص بينهم زوجان.اضافة اعلان
ووفقا لما كشفته الجريدة الرسمية "أم القرى" اليوم (الجمعة)، فقد أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية في منطقة الرياض، أنه صدر القرار الوزاري رقم (65/وز) وتاريخ 1445/8/28، الصادر برقم (233540) القاضي بالموافقة على منح «أحمد، فهد»، ابني عبدالمعز بن زاكر محمد عبدالجليل، الجنسية العربية السعودية بموجب المادة «14» من نظام الجنسية، والمبلغ بخطاب المرجع رقم (45304765) وتاريخ 1445/9/1.
كما أعلنت الأحوال المدنية في محافظة جدة بأنه صدر الأمر السامي الكريم رقم (86929) وتاريخ 1444/12/18 القاضي بمنح الجنسية العربية السعودية لـ"جميل عباس إلياس سهجو خان" وزوجته "سهام إبراهيم بن إلياس بن ساغاخان".

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