منهم فورد وفولكس واجن.. تعرف على موديلات السيارات الأكثر مبيعًا في العالم (صور)

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احتلت العديد من موديلات السيارات المتنوعة، قائمة الأعلى مبيعًا في الأسواق العالمية خلال عام 2022، على الرغم من كثرة العوائق التي أحاطت بسوق السيارات في ذلك العام.

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عوائق بيع السيارات في 2022

وعلى الرغم من معاناة سوق السيارات من عدة عوائق كبرى خلال العام 2022، مثل: الحرب الروسية الأوكرانية، وانقطاع بعض سلاسل التوريد العالمية، وانخفاض مبيعات السيارات العالمية بحوالي 1.2% إلى قرابة الـ 79.4 مليون سيارة خلال 2022، إلا أن بعضها تمكن من تسجيل مبيعات وأرباح ممتازة العام الماضي، وفقًا لموقع “arabian drive”.

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سيارة بي واي دي سونغ بلس – الصين

وفي الصين، السوق الأكبر للسيارات في العالم بـ 26.86 مليون سيارة جديدة مباعة هناك العام الماضي، جاءت رأسهم سيارة بي واي دي سونغ بلس بحوالي 459 ألف سيارة، ثم سيارة نيسان سيلفي الحصرية للسوق الصيني.

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فورد وشيفروليه في الولايات المتحدة

وفي الولايات المتحدة، ثاني أكبر سوق للسيارات في العالم، تم بيع 13.83 مليون سيارة هناك العام الماضي بانخفاض 8% عن 2021، وعلى رأسهم كالعادة شاحنات فورد اف سيريس، ثم شيفروليه سلفرادو ورام بيك اب.

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أنواع مختلفة في أوروبا

وتصدرت فولكس واجن قائمة مبيعات السيارات في ألمانيا بموديل جولف الأعلى مبيعًا في السوق الألماني، تليها فولكس واجن تيجوان وفولكس واجن تي روك.

وفي فرنسا كانت بيجو 208 السيارة الأعلى مبيعًا، وفي

إسبانيا كانت هيونداي توسان الأعلى مبيعًا بـ 21,985 سيارة، وفي بريطانيا كانت نيسان قاشقاي الأعلى مبيعًا على الإطلاق.

أما في أستراليا فجاءت سيارة تويوتا هايلكس الموديل الأعلى مبيعًا بـ 64 ألف سيارة، متبوعًا بفورد رينجر ثم تويوتا راف فور.

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