كيف سنرى كوكب زُحل لو كان بعده مثل القمر؟ المسند يوضح (صورة)

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نشر د. عبدالله ‌المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً) ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، صورة تقريبية لكوكب زُحل في حالة لو كان قريباً من الأرض بنفس المسافة التي يبعدها القمر عن كوكب الأرض.

بُعد زُحل والقمر عن الأرض

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وأضاف المسند، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، معلقاً على الصورة بقوله :”هكذا سنرى كوكب زحل العملاق لو كان بعده عنا كبعد القمر‼”.

وتابع د. عبدالله المسند “أن متوسط بعد كوكب زُحل عن الأرض: 1.4 مليار كيلو متر، بينما متوسط بعد القمر عن كوكب الأرض نحو 384 ألف كيلو متر”.

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