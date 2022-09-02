“اللي يترك الصلاة ما به خير”.. الزعاق ينشر مقطع فيديو للفلكي صالح العجيري

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أعاد الباحث الفلكي وخبير الأرصاد والأحوال الجوية، د. خالد بن صالح الزعاق، نشر فيديو قديم للعالم الفلكي الكويتي الراحل صالح العجيري.

وجرى بث الفيديو للمرة الأولى في عام 2004، عبر برنامج تلفزيوني، حيث أرسل الزعاق سؤالاً للفلكي صالح العجيري حول انقطاع البعض عن الصلاة حينما يسافرون إلى أوروبا، بحجة أنهم لا يدركون مواقيت الصلاة أو اتجاه القبلة.

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وردّ العجيري على السؤال إن “من يضيع الصلاة فلا خير فيه، ومن يضيق على نفسه يفوّت الخير”، موضحًا أن القدماء كانوا يصلون ويعرفون المواقيت الاتجاهات دون وجود بوصلة أو روزنامة، وأن من ينقطع عن الصلاة في سفر، فلا خير في سفره.

وشرح العجيري، ردًا على الزعاق، أن من يريد أن يصلي عليه أن يتحين الأوقات، فمثلا يصلي الظهر عند الساعة الواحدة، ليضمن مرور الوقت، والعصر كذلك عند انتصاف النهار، والمغرب عند غروب الشمس، ويمكنه أن يستعين بمن حوله من الناس، إذا التبس عليه الوقت أو لم يتبين الشمس جيدًا.

وصالح العجيري هو عالم رياضيات وفلكي كويتي شهير، قدم الكثير من الأبحاث العلمية والعديد من الكتب والمؤلفات والندوات والمحاضرات والبرامج، وتوفي في فبراير 2022.