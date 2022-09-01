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نرجو رحمتك ونخشى عذابك.. معتمرو الداخل والخارج يملأون صحن الطواف بالمسجد الحرام (فيديو)
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نرجو رحمتك ونخشى عذابك.. معتمرو الداخل والخارج يملأون صحن الطواف بالمسجد الحرام (فيديو)

نرجو رحمتك ونخشى عذابك.. معتمرو الداخل والخارج يملأون صحن الطواف بالمسجد الحرام (فيديو)
١٠:٣٧:٤٩ ص، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

احتشد المعتمرون وزوار بيت الله الحرام، في صحن الطواف حول الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، في مشهد مهيب.

وأظهر مقطع فيديو بثته “قناة الإخبارية”، اكتظاظ صحن الطواف بالمعتمرين والزوار، في ظل تنظيم متقن من رئاسة شؤون الحرمين والجهات المختصة.

ويتضرع المعتمرون إلى الله تعالى ليغفر لهم ذنوبهم، ويكفّر عنهم سيئاتهم، ويرفع لهم درجاتهم، آملين في جنته ورضوانه، وخائفين من غضبه وعقابه.

وأعدّت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، حزمةً من الخدمات لتوجيه وإرشاد قاصدي المسجد الحرام من المعتمرين والزوار، وذلك من خلال عدد من الإدارات المتنوعة التي تخدم أرجاء المسجد الحرام وساحاته بالتزامن مع بداية موسم العمرة للمعتمرين والزوار.

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وتولي الإدارة اهتمامًا كبيرًا بتوجيه وإرشاد ضيوف الرحمن والإجابة عن تساؤلاتهم من خلال نخبة من العلماء وأصحاب الفضيلة الذين يلقون الدروس العلمية بالمسجد الحرام، ويفقهون ضيوف بيت الله العتيق في العقيدة وفي مناسك العمرة وشتى العلوم الدينية.

وتعمل إدارة إجابة السائلين على إرشاد قاصدي البيت الحرام من الزوار والمعتمرين وتوعيتهم وتوجيههم ورفع مستوى الوعي لديهم، وذلك من خلال اعتماد برنامج للإجابة عن أسئلة المستفتيين بالبيت العتيق عبر 19 موقعًا داخل المسجد الحرام والأروقة والمداخل الرئيسة والمسعى والدور الأول وساحاته على مدار 24 ساعة، وتخصيص رقمين مجانيين للإجابة عن المسائل الشرعية عن طريق الهاتف الثابت أو الجوال وهما (8001222400)،(8001222100).

الكلمات الدلالية:
أداء مناسك العمرة الكعبة المسجد الجحرام رئاسة شؤون الحرمين صحن الطواف معتمرو الخارج مكة المكرمة

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