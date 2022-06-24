وَفِّه التبجيلا.. مُعلم يودع طلابه نهاية العام: من له مظلمة فليأخذ حقه مني (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لمعلم يُودع طلابه بالصف الأول الابتدائي نهاية العام الدراسي.

وأظهر مقطع الفيديو، المعلم وقد أغمض عينيه، يطلب من طلابه أن يسامحوه إن كان قصّر في حقهم أو أغضبهم خلال العام الدراسي، داعيًا مَنْ له مظلمة أن يأخذ حقه منه، ومد يده، فأقبل الطلاب عليها، فريق يقبلونها وآخرون ضربوا يده ضربًا خفيفًا من باب الدعابة.

وأشاد رواد مواقع التواصل بهذا الموقف، قائلين إنه سيترك ذكرى في نفوس هؤلاء الطلاب لا ينسوها في حياتهم بعد ذلك، ويؤكد لهم قيمة التعليم والمعلمين، لافتين أن تعاملنا في حياتنا بهذا الأسلوب يُسلّم نفوسنا من متاعب الدنيا.

والفيديو على بساطته إلا أنه ينبه الإنسان أن يتحرر من مظالمه في الدنيا قبل أن يلقى الله تعالى يوم القيامة، حتى وإن كانت هذه المظالم تخص أطفالاً في مقتبل عمرهم وغير مكلّفين، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة.