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مذهل ومرعب في آن.. العثور على هذه الأشياء الصناعية في دم الإنسان

مذهل ومرعب في آن.. العثور على هذه الأشياء الصناعية في دم الإنسان
كرات لادم - اكتشاف - بلاستيك - صوره تعبيرية
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تواصل ـ فريق التحرير:

في اكتشاف مذهل ولأول مرة على الإطلاق؛ رصد علماء طب جزيئات بلاستيكية في دم الإنسان لأول مرة، مشيرين إلى أن هذا الاكتشاف يدعو للقلق.

وحلل العلماء عينات الدم من 22 متبرعا مجهولا، وجميعهم بالغون أصحاء، ووجدوا جزيئات بلاستيكية في دماء 17 شخصا.

وقد احتوت نصف العينات على بلاستيك «بولي إيثيلين تريفثالات»، والذي يشيع استخدامه في زجاجات المشروبات.

بينما احتوى الثلث على مادة «البوليسترين»، التي تستخدم لتغليف الأطعمة وغيرها من المنتجات.

فيما احتوت ربع عينات من الدم على مادة «البولي إيثيلين»، والتي تُصنع منها أكياس بلاستيكية.

وقال البروفيسور ديك فيتاك، عالم السموم البيئية في جامعة فريجي أمستردام في هولندا: من المعقول أن تشعر بالقلق.. الجسيمات موجودة وتنتقل في جميع أنحاء الجسم.

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