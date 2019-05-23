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«المشي» الحل الأفضل لحرق الدهون في كل مناطق الجسم

«المشي» الحل الأفضل لحرق الدهون في كل مناطق الجسم
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تواصل – وكالات:

توجد أدلة قوية على أن المشي والحركة البدنية عامل أساسي للحفاظ على الوزن وتخسيس الزائد منه، كما أن المشي ضروري للدورة الدموية والقلب، ومنع انسداد الشرايين في حالة ارتفاع الكوليسترول أو الضغط.

وتحث التوصيات الصحية الشخص البالغ على المشي أو الركض أو ممارسة ما يرغب من التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة كحد أدنى كل يوم.

وتشير تقارير أخرى إلى أن الحد الأدنى للمسافة التي يحتاج الجسم لأن تمشيها كل يوم هو 2.5 كم، ويحرق الجسم عادة عند قطع هذه المسافة نحو 125 سعرة حرارية، ويختلف الحساب الدقيق للسعرات حسب طول ووزن الجسم وسرعة المشي.

ولتستطيع تخفيف الوزن من خلال المشي لمدة 30 دقيقة يومياً، عليك مراقبة مدخلات الطعام، وضبط حجم الوجبات، واختيار الأطعمة الصحية. فقد لا تكفي الـ 30 دقيقة إذا كنت تأكل الكثير من السكريات والدهون وتتناول وجبات كبيرة الحجم.

ويساعد المشي على تخفيف الدهون من كل أنحاء الجسم، وليس دهون البطن فقط، التي تتطلّب مزيداً من التمارين لبناء وتقوية عضلات البطن كي تتخلّص منها بوتيرة أسرع.

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